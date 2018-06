Mehr als 80 Grundschüler bei Mathematik-Olympiade

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Zur Mathematik-Olympiade für Grundschulen treten am Samstag mehr als 80 Mädchen und Jungen an. Schüler aus 76 Grundschulen hätten ihre Teilnahme an dem Wettbewerb in Halle zugesagt, teilten die Organisatoren mit. Die Dritt- und Viertklässler müssen in einer zweistündigen Klausur sieben anspruchsvolle Aufgaben lösen. Der Wettbewerb diene der Sichtung und frühzeitigen Förderung mathematischer Talente, hieß es.

Sachsen-Anhalt ist den Angaben zufolge das einzige Bundesland, das für die Grundschulen eine Landesendrunde der Mathematik-Olympiade durchführt. Für die höheren Klassenstufen findet Mitte Juni die Bundes-Mathematikolympiade in Würzburg (Bayern) statt. Sachsen-Anhalt schickt zwölf Teilnehmer der Klassen 8 bis 12.