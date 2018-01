GEW fordert Aufwertung des Lehramts an Grundschulen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz/Gütersloh (dpa/lrs) - Angesichts von Warnungen eines zunehmenden Lehrermangels an den Grundschulen fordert die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) eine Aufwertung des Lehramts für die ersten vier Klassen. Der Landesvorsitzende Klaus-Peter Hammer stellte am Mittwoch in Mainz einen Katalog mit 29 Forderungen vor. Dazu gehören eine einheitliche Studiendauer von zehn Semestern und die Anhebung der Eingangsbesoldung für Lehrer an allen Schularten. Zu dem Forderungskatalog gehört auch die Schaffung von 500 zusätzlichen Planstellen durch einen Nachtragshaushalt.

Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) kritisierte, die Diskussion über den Fachkräftemangel an den Schulen habe zuletzt eine Dramatisierung erreicht, die der Situation in Rheinland-Pfalz nicht gerecht werde. Zum jetzt beginnenden zweiten Halbjahr konnten nach ihren Angaben wie bereits zum Schuljahresstart alle Planstellen an Grundschulen besetzt werden. Zugleich werde der Vertretungspool weiter ausgebaut. "Bei den Einstellungszahlen ist Rheinland-Pfalz damit Spitze: In Relation zur Schülerzahl stellt bundesweit nur Berlin mehr Lehrerinnen und Lehrer ein." Hubig kündigte an, die Forderungen der GEW eingehend zu prüfen und diese in drei Bereiche zu sortieren: "das, was wir ohnehin schon machen, das, was Denkanstöße bietet und auch das, was weniger sinnvoll ist".

Der Philologenverband wandte sich gegen die GEW-Forderung nach einer Vereinheitlichung der Lehrämter. "Sie machen alle wichtige Arbeit, aber sie sind unterschiedlich", sagte die Landesvorsitzende Cornelia Schwartz. Die Lehrerausbildung sollte spezifisch den einzelnen Schularten gerecht werden. "Sonst befürchten wir, dass hochqualifizierte Gymnasiallehramtsanwärter in andere Bundesländer abwandern."

Die Bertelsmann-Stiftung sagte am Mittwoch voraus, dass bis 2025 rund 35 000 Grundschullehrer in Deutschland fehlen werden. Erst danach entspanne sich die Situation.