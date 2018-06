Länder wollen Bund Vorschlag zum Bildungsrat unterbreiten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Die Kultusminister der Länder wollen dem Bund heute einen Vorschlag unterbreiten, wie ein Bildungsrat ihrer Meinung nach aussehen könnte. Darüber wollen die Minister heute mit Bundesbildungsministerin Anja Karliczek sprechen. Bei dem Treffen soll es auch um den Digitalpakt gehen. Mehrere Teilnehmer der zweitägigen Konferenz in Thüringens Landeshauptstadt erwarteten Informationen, wann die Länder Geld aus dem Digitalpakt abrufen können und welche Investitionen damit möglich sein werden. Mit dem Digitalpakt will die Bundesregierung die Schulen in Deutschland flächendeckend digitalisieren.