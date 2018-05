Gera-Eisenach bekommt Masterstudiengang Sozialpädagogik

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Die Duale Hochschule Gera-Eisenach (DHGE) wird nächstes Jahr einen Masterstudiengang Sozialpädagogik anbieten. Thüringens Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) und DHGE-Präsident Burkhard Utecht unterzeichneten eine entsprechende Vereinbarung, wie das Ministerium am Freitag mitteilte. Demnach soll auch die Zahl der Studenten an der Hochschule leicht steigen - von derzeit 1350 auf 1410 im nächsten Jahr. Die DHGE wurde im September 2016 in eine Hochschule umgewandelt. Davor war die Einrichtung eine Berufsakademie. Die Mittel vom Land zur Finanzierung der Hochschule sollen bis 2020 auf 11,8 Millionen Euro steigen.

"Angesichts der hohen Verbleibquote der Absolventen in der Region hat die DHGE große Bedeutung für die regionale Fachkräftesicherung", wird Tiefensee in der Mitteilung zitiert.