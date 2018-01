CDU: Überlastung von Lehrern Folge falscher Schulpolitik

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Nach Beschwerden von Lehrern über eine massive Belastung im Beruf hat die CDU Bildungsminister Helmut Holter (Linke) scharf kritisiert. Dessen Ministerium agiere "dreist", wenn es hunderte sogenannte Überlastungsanzeigen von Pädagogen als Einzelfälle darstelle, sagte CDU-Bildungsexperte Christian Tischner am Montag in Erfurt. "Der Hilfeschrei der Lehrer wird einfach ignoriert." Nach Einschätzung des Landeslehrerverbands wurden im vergangenen Jahr hunderte Überlastungsanzeigen in ganz Thüringen gestellt. Allein im Bereich des Schulamts Ostthüringen seien 2017 mindestens 200 Überlastungsanzeigen gezählt worden. Ein Sprecher des Bildungsministeriums erklärte dagegen, Überlastungsanzeigen kämen nur in Einzelfällen vor. Tischner kritisierte, dass Linke- und SPD-Minister den Pädagogen im Land seit 2009 immer neue Belastungen wie etwa die Inklusion zugemutet hätten. "Statt auf die Lehrer zu hören, die in erster Linie einen fachlich und methodisch guten Fachunterricht gewährleisten wollen, betreiben SPD und Linke Schulentwicklung von oben", sagte Tischner. Das räche sich nun.