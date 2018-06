Vorlese-Aktion: Mehrheit für Wolf und Rumpelstilzchen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Grundschüler aus dem Erzgebirge und aus Dresden haben sich bei einer Vorlese-Aktion im Landtag in Demokratie geübt. Parlamentspräsident Matthias Rößler ließ die rund 80 Kinder am Dienstag nach Angaben der Verwaltung darüber abstimmen, welches Märchen sie hören wollten. Bei "Der Wolf gingen in der ersten Runde die meisten Hände nach oben, beim zweiten Mal für "Rumpelstilzchen". Beides las der Politiker dann aus seinem alten Märchenbuch vor, das er von Zuhause mitgebracht hatte - auf einem mit rotem Samt bezogenen Stuhl in der Mitte des Saales.

"Grimms Märchen sind so gefragt wie vor hundert Jahren", sagte Rößler. Auch die heutige Generation müsse damit aufwachsen. Mit der demokratischen Abstimmung über den Lesestoff lernten die Kinder, "dass hier im Landtag die Mehrheit entscheidet". Nach der vom Deutschen Zentrum für Märchenkultur organisierten Lesung löcherten die Dritt- und Viertklässler den ranghöchsten Vertreter des Freistaats mit Fragen zu seinem Alltag und seinen Aufgaben - und wurden durch das Parlament geführt.