Weniger Schüler wählen Kurse mit künstlerischem Schwerpunkt

Mainz (dpa/lrs) - Nur noch 6,6 Prozent der rheinland-pfälzischen Schüler im entsprechenden Alter haben sich im Schuljahr 2016/17 für einen Leistungskurs mit künstlerischem Schwerpunkt entschieden. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Bad Ems ist die Gesamtzahl der Teilnehmer an solchen Kursen damit seit 2011 um mehr als 500 gesunken. 2011 hatte der Anteil noch bei 8,2 Prozent gelegen. Auch an den Hochschulen ist diese Entwicklung spürbar: Der Anteil der Studenten mit dem Schwerpunkt Kunst sank im gleichen Zeitraum von 3,3 auf 2,8 Prozent.