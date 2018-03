11. März 2018, 18:54 Uhr Zweiter Platz Schwarze Silhouetten

Otilia Vlad, Absolventin der Hochschule AMD Akademie Mode & Design

Ein bisschen zu spät kommt Otilia Vlad auf die Bühne. Weil die Zweitplatzierte nicht mit einem Preis gerechnet hatte, hatte sie bereits zusammengepackt. Als sie ihren Preis schließlich entgegennimmt, ist sie den Tränen nahe. So emotional wie ihre Reaktion ist auch ihre Kollektion "Frozen". Als organischen Gothic könnte man ihre Mode beschreiben. Komplett schwarze Silhouetten, die an Kristalle oder Korallen erinnern, assoziieren gleichzeitig die Formen der Haute Couture und der japanischen Modemacher, die eher auf deformierte Konturen setzen. Nicht tragbar oder kommerziell, doch in der Gestaltung so außergewöhnlich, dass die Jury sie hervorheben wollte. Vor 25 Jahren hat Vlad in ihrer Heimat Rumänien Textilindustrie studiert. 2008 kam sie mit ihrer Familie nach Deutschland. Kurz darauf starb ihr Mann. "Ich brauchte etwas, woran ich mich in dieser traurigen Zeit festhalten konnte", sagt die 47-Jährige, die mit ihren beiden Kindern in München lebt. Aus einem Vorbereitungskurs an der AMD Akademie Mode & Design wurde ein Studium. Seit ihrem Abschluss hat sie Modepreise in Sri Lanka und Portugal gewonnen, die Bewerbung für die nächste Auszeichnung steht schon an. Hinter ihrer Kollektion steckt Kritik am gegenwärtigen Fast-Fashion-System, an den Verstößen gegen den Umweltschutz und die Arbeitsrechte in Billiglohnländern. Deshalb sind ihre Kreationen alle aus umweltschonenden Stoffen gefertigt, Abfälle gibt es bei ihr nicht. Weil so viel Moral aber teuer ist, möchte sie das Preisgeld auf die Materialien verwenden, die für ihre erste Kollektion als selbständige Designerin noch fehlen.