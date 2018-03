11. März 2018, 18:54 Uhr Zweiter Platz Raffinierte Raffungen

Laura Maria Pairan, Absolventin der Deutschen Meisterschule für Mode

Schneidermeisterin, Modegestalterin, Modellmacherin und Modedesignerin: All diese Abschlüsse hat Laura Maria Pairan in der Tasche. Es ist kein Wunder, dass die Modepreis-Jury nicht nur die Verarbeitung ihrer Kollektion, sondern auch den Ideenreichtum und das Trendgespür dahinter lobte. Raffinierte Raffungen und Farbverläufe treffen in ihren Entwürfen auf Blütenapplikationen, Strick- und Schleierelemente. Das Ergebnis ist eine urbanisierte Folklore-Mode mit poetischem Twist, irgendwie romantisch, und doch weit entfernt von kitschig-verklärt. Inspiriert wurde die 27-Jährige dazu von der Tracht und Kultur Kroatiens, ihrer zweiten Heimat, zu der sie durch ihren von dort stammenden Mann gefunden hat. "Ich bekomme eine Gänsehaut, so wohl fühle ich mich dort. Diese Emotion wollte ich transportieren", sagt Pairan, die während ihrer Ausbildung an der Deutschen Meisterschule für Mode stets zwischen Augsburg und München pendelte. Etwas Schönes könne man dort hinter so vielen alten Fassaden entdecken, sagt sie. "Stara Nova Ljubav" heißt ihre Kollektion deshalb, zu Deutsch: "alte neue Liebe". Der Wunsch, traditionelle und moderne Ästhetik zu verbinden, steckt ebenso dahinter. Nach Kroatien wird es sie mit den 5000 Euro, die sie als Zweitplatzierte erhält, allerdings nicht verschlagen. Am liebsten würde sie hingegen nach Italien gehen: Dort gibt es Institutionen, die auf Pairans zweite große Leidenschaft, das Strickdesign, spezialisiert sind und Talente ausbilden. Ihr Traum wäre es, an einer dieser Schulen einen weiteren Abschluss zur Liste ihrer Fähigkeiten hinzuzufügen.