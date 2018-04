4. April 2018, 21:25 Uhr Zwei Verletzte Waschmaschine explodiert

Am Mittwochnachmittag ist eine Industriewaschmaschine explodiert. Dabei wurden zwei Menschen verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Waschmaschine explodierte gegen 15 Uhr in der Valpichlerstraße in Laim. Die Detonation war so stark, dass eine Fensterscheibe zerbarst. Aus Sicherheitsgründen musste die Feuerwehr daraufhin das Fenster verschalen. Die beiden verletzten Personen wurden von den Rettungskräften versorgt.