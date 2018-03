23. März 2018, 18:55 Uhr Zwei Auftritte in München Klaus Maria Brandauer als Gretchen

Der Schauspieler spielt bei seiner "Faust"-Lesung mit den Erwartungen des Publikums

Von Barbara Hordych

Um gleich vorneweg mit einem großen Irrtum aufzuräumen: Klaus Maria Brandauer hat in seinem 74-jährigen Leben tatsächlich noch nie den Faust und ebenso wenig den Mephisto gespielt, "auch wenn das viele meinen aufgrund dieses ikonografischen Plakats zu István Szabós Film Mephisto, das mich in Gustaf Gründgens berühmter Mephisto-Maske zeigt", erklärt der österreichische Schauspieler hoch oben in der Musikabteilung von Ludwig Beck. Vielleicht könnte man jetzt von einem solchen Auftritt zumindest eine Ahnung erhalten? Immerhin ist eine Lesung aus diesem "deutschsprachigen Identitätsstück", so Brandauer, angekündigt.

Wobei es ihm sichtliches Vergnügen bereitet, mit genau dieser Erwartung des Publikums zu spielen. Denn nicht den berühmten Eingangsmonolog des Gelehrten, nicht die berüchtigten Einflüsterungen von Mephisto, sondern allein die Auftritte des erst verführten und dann im Stich gelassenen Gretchens bringt Brandauer zu Gehör. In einem vertrauten Rahmen vor sechzig Zuhörern, denen es gelungen ist, eine der Gratis-Karten zu ergattern. "Die enorme Nachfrage von mehr als 1 200 Interessenten hat uns außerordentlich überrascht", sagt Vorstandsmitglied Christian Greiner bei der Begrüßung. Vorsichtshalber waren sechs Security-Leute bestellt, falls hartnäckige Brandauer-Verehrer auf Einlass bestehen sollten. Doch schon im Erdgeschoss am Infoschalter wird die abschlägige Auskunft zwar enttäuscht, aber anstandslos akzeptiert. Später am Abend steht dann deutlich mehr Platz im Saal der Hypo-Kunsthalle zur Verfügung, wo Brandauer ebenfalls ein Faust-Programm vorträgt, Auszüge aus dem Drama sowie andere literarische Texte.

Doch jetzt, bei Beck, geht es allein um Gretchens erste Worte, um ihr Sinnieren darüber, ob sie ein "Fräulein" sei, das "Arm und Geleit" verdiene. Solches hat ihr Faust angetragen, kurz nachdem sich der Mittfünfziger mithilfe eines Verjüngungstranks in der Hexenküche mal gerade um die dreißig Jahre vom Leibe geschaffen hat. Das kostbare Geschmeide, das wie von Zauberhand (oder besser Teufelshand) in ihrer Kammer auftaucht, tut ein Übriges: Wunderbar, wie Brandauer als Gretchen mit nur wenigen Bewegungen andeutet, wie diese sich die Ohrringe anlegt, sich im Spiegel ihrer jungen Weiblichkeit bewusst wird.

"Frauen werden kaputt gemacht, gelegentlich", kommentiert Brandauer im Gespräch mit SZ-Redakteurin Christine Dössel seinen Vortrag. Überrascht war er übrigens selbst davon, wie gut sich Goethes Drama erzählen lasse nur über Gretchens Passagen. Wobei er Wert darauf legt, dass Faust nicht nur ein "Verführer" sei, sondern ein "verführter Verführer". Das Drama sieht er "durchdrungen von dem, was Menschsein ist". Niemand sei ausschließlich schrecklich. "Hat er nicht wenigstens einmal seinem Kind ein Himbeereis gekauft" wolle er als Leser wissen, wenn es um einen Schurken ginge. "Nur dann ist die Figur reizvoll. Ansonsten ist sie ein klinischer Fall."