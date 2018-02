28. Februar 2018, 22:05 Uhr Zitate "Was Besseres kommt nicht nach"

Die besten Sprüche aus der Salvatorrede

"Friede in der CSU: Das klingt für mich noch viel unheimlicher wie das Schweigen der Lämmer! Markus Söder und Horst Seehofer sind jetzt befreundet! Zwar nicht miteinander, aber es ist schon mal ein Anfang!"

"Der Markus! Wie er langsam zum Ministerpräsidenten mutiert - die angegrauten Schläfen, dieses mild durchwehte Lächeln, der gütige Blick, leichtes Übergewicht: Es dauert nicht mehr lange, dann werden wir ihn drollig finden!"

"Diejenigen, die sagen, jetzt können wir endlich wieder nach Bayern in den Urlaub fahren, weil der Seehofer weg ist, halten sich exakt die Waage mit denen, die nicht mehr kommen, weil jetzt der Söder da ist."

"Die Anzahl der Linken am Nockherberg ist gleich geblieben: eins. Nur der Dietmar Bartsch! Und wenn wir uns fragen: Warum diese Créme de la Créme? Dann sage ich Euch: Die wirklich guten Missionare sind schon immer in den tiefsten Dschungel geschickt worden."

"Bei den Freien Wählern gibt es so viele herausragende, hoch talentierte Charakterköpfe! Da gibt es den Hubert Aiwanger, den Hubert und den Hubsi! Und alle drei wollen Minister werden! Und zwar genau in dieser Reihenfolge!"

"Deshalb hat der Markus angekündigt: Die Amtszeit des Ministerpräsidenten wird ab sofort auf zehn Jahre begrenzt! Markus, du Optimist, zehn Jahre, das ist ja so, als würde sich eine Eintagsfliege für die Vier-Tage-Woche einsetzen!"

"Gut - jetzt sagen viele, glaubt doch dem Söder nichts! Der hat damals auch für ein paar Milliarden die GBW-Wohnungen verscherbelt, und vielleicht ist er sogar in kriminelle Schwarzgeldgeschäfte mit den Russen verwickelt! Vielleicht! Markus, ich bin Deine Mama. Ich trau es Dir zu!"

"Was ist heutzutage schon revolutionär? Für viele Münchner ist es ja schon revolutionär, wenn überhaupt die S-Bahn geht!"

Zu Alexander Dobrindt: "Und ich habe Dich immer verteidigt! Ich habe immer gesagt, der Bua kann nichts dafür, das kommt vom Diesel! Der Bua hat jahrelang an jedem Auspuff gerochen und geschnüffelt und felsenfest behauptet, da kommt nichts raus! Und dann ist ja doch alles rausgekommen."

"Da sagen die Grünen, rettet die Feuchtwiesen! Das sagt der Söder auch, rettet die Feuchtwiesen! Aber er sagt auch, so eine Feuchtwiese muss auch praktisch sein! Warum nicht eine Gewerbehalle draufbauen, feucht wird's dann beim Durchwischen!"

"Söders zweitbester Münchner Freund Seppi Schmidt kandidiert ja auch für den Landtag, weißt Du schon, wo Du den unterbringst? Vielleicht als Familienminister? Keine zwei Wochen und wir haben die Bierpreisbremse in Kindergärten."

"Aber man wird in der CSU als Frau nicht belästigt, zumindest nicht mit den höchsten politischen Ämtern! In der CSU da gibt es kein #metoo, da heißt es von vorne herein You not!"

"Der Dieter Reiter will jetzt sogar 5,5 Milliarden in die Münchner U-Bahn investieren - 5,5 Milliarden! Das sind sechs Elbphilharmonien! Aber unter der Erde! So bringst Du es nie zu wahrem Ruhm! Ich muss gleich weinen! Das ist so typisch für den Dieter Reiter! Stell Dir vor, König Ludwig hätte statt Schloss Neuschwanstein nur einen Radlkeller gebaut."

"Jetzt trinken wir nochmal alle auf den Horst! Auch Du Markus. Was Besseres kommt nicht nach."