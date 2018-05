24. Mai 2018, 11:24 Uhr Zirkuslust Auf Stelzen gehen

"Spielen in der Stadt" lädt eine Woche zum Ferienprogramm in den Westpark.

Von Barbara Hordych

Wie geht man auf Stelzen und wie bringt man als echter Clown sein Publikum zum Lachen? Diese und andere Fertigkeiten können Kinder und Jugendliche in der zweiten Pfingstferienwoche täglich ab 13.30 Uhr bei "Zirkuslust" im Westpark erlernen. Vom 28. Mai bis 3. Juni lädt der Verein "Spielen in der Stadt" alle Sechs- bis 14-Jährigen unabhängig von ihren körperlichen, geistigen oder sprachlichen Möglichkeiten ein, kostenfrei und ohne Anmeldung durchgehend von Pädagogen betreute Workshops zu belegen. Zum Abschluss eines jeden Tages heißt es um 16.20 Uhr "Manege frei!" und die Teilnehmer können ihre neu erlernten Künste dem Publikum bei einer öffentlichen Vorstellung in der großen Manege vorführen.

Zur Auswahl stehen jeden Nachmittag Hochstelzenlauf, Clownerie, Akrobatik, Breakdance, Trapez- und Zauberkünste, Hula Hoop, Cheerleader, Zirkusmusik, "wilde Tiger und Leoparden" sowie Moderationsschulung. Das Angebot "Zirkuslust" bietet darüber hinaus aber noch mehr: Denn der Verein "Spielen in der Stadt" errichtet rund um die Zeltstadt einen groß angelegten Begegnungsraum mit vielen offenen Spielangeboten für Kinder ab vier Jahren. Während also die zukünftigen Stars der Manege Zirkuskünste, Tanz und Theater erlernen, können die Kleinsten spielen und die Erwachsenen sich zum Picknick im Park niederlassen.

Im vergangenen Jahr erreichte das kombinierte Spiel- und Workshopangebot innerhalb der sieben Tage 7 700 Kinder, heißt es von Seiten des Vereins. Im Laufe der Woche standen insgesamt 798 Kinder als Stars in der Manege und begeisterten mit ihrer Vorstellung täglich rund 290 Zuschauer. "Spielen in der Stadt" ist ein anerkannter Träger der freien Kinder- und Jugendhilfe, der sich seit im Jahr 2001 mit kulturpädagogischen Spiel- und Bildungsangeboten für das Recht aller Kinder in München auf Spiel und kulturelle Teilhabe einsetzt. Zu seinen Projekten gehören neben der "Zirkuslust" auch das alle zwei jahre stattfindende Festival "Rampenlichter".

Zirkuslust, ab 6 J., Mo., 28. Mai, bis So., 3. Juni, 13 bis 19 Uhr, Westpark, Eintritt frei,