2. Mai 2018, 18:47 Uhr Zeitplan Umbau in Etappen

Bis zum 100. Geburtstag im Jahr 2025 soll die Sanierung beendet sein

Von Martina Scherf

Das Deutsche Museum ist derzeit eine riesige Baustelle. Zum ersten Mal in der Geschichte eines der größten Technikmuseen der Welt werden Gebäude und alle Ausstellungen saniert und auf einen modernen Stand gebracht. Bis 2025, wenn das Haus seinen 100. Geburtstag feiert, soll es in neuem Glanz erstrahlen. Damit bis dahin aber immer ein Teil der Sammlungen geöffnet bleibt, vollzieht sich die Generalsanierung in zwei Bauabschnitten.

Seit Oktober 2015 mussten Flugzeuge, Landmaschinen, die große Modelleisenbahn, Fernrohre, Klaviere und viele anderen Objekte aus dem hinteren Teil des Gebäudes ausziehen, bevor die Bagger anrückten. Sie fraßen sich in die Eingeweide des Gebäudes, vom Keller bis zum Dach kam alles auf den Prüfstand. Um künftige Hochwasserschäden auf der Isarinsel zu vermeiden, wurde erst das gesamte Haus in eine Betonwanne gebettet, dann wurden Böden, Wände, Decken, Klimatechnik, Brandschutz und Treppenhäuser erneuert. Ein Fluchttunnel wurde eingerichtet, es wird neue Aufzüge und Toiletten geben. Noch sind die Arbeiten in vollem Gange, an manchen Stellen wird aber bereits mit dem Innenausbau begonnen.

Im Jahr 2020 soll der erste Teil - von Atomphysik über Gesundheit bis zu Raumfahrt und Robotik - wieder eröffnet werden. Ein Großteil dieser Ausstellungen wird völlig neu konzipiert, mit digitaler Technik und modernem Design. Dann wird auch eine moderne Gastronomie mit Dachterrasse für die Besucher offen stehen, und nicht nur für sie: Das Restaurant mit Blick über die Isar soll auch ohne Eintrittskarte fürs Museums tagsüber und bis in den späten Abend geöffnet sein. In den folgenden fünf Jahren wird dann der Rest der Gebäude saniert.

Derzeit sind insgesamt 25 000 Quadratmeter Ausstellungsfläche geöffnet - vom Bergwerk bis zum faszinierenden neuen Planetarium, von der Schifffahrt bis zur Informatik. Das Führungsprogramm wurde erheblich erweitert, es gibt täglich eine Vielzahl von aktuellen Angeboten, die auf der Homepage des Museums zu finden sind, zum Teil frei, zum Teil mit Anmeldung, besucherservice@deutsches-museum.de oder Telefon 2179-333.

Noch bis zum 19. August ist die Sonderausstellung "Energiewenden" zu sehen, oder besser: zu erleben. Denn sie lädt Besucher mit anschaulich gestalteten Spielstationen ein, sich kritisch mit Fragen zum Thema Energie auseinanderzusetzen. Einige Ausstellungen wie Agrar- und Lebensmitteltechnik, Atomphysik, Brückenbau, Chemie, Modelleisenbahn oder Raumfahrt sind derzeit geschlossen. Aber es gibt ja auch noch das Verkehrszentrum auf der Theresienhöhe und die Flugwerft Schleißheim - und ab 2020 ein "Zukunftsmuseum" in Nürnberg.