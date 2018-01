1. Januar 2018, 15:33 Uhr Zehn Jahre Rauchverbot in Bayern "Ich konnte ja nicht ahnen, dass die alle weiterhin herkommen"









Als vor zehn Jahren das Rauchen in Bayerns Kneipen verboten wurde, klagte der Münchner Wirt Ludwig Wolf vergebens dagegen. Inzwischen sagt er selbst, dass es kaum Nachteile gebracht hat.

Von Jessica Schober

Wenn sich die Rauchschwaden der Neujahrsnacht gelegt haben, geht eine Ära zu Ende. Zumindest in Laim. Dort lüftet Ludwig Wolf im Bistro No. 2 (sprich: Nomba Tu) das letzte Mal durch. 37 Jahre nach der Eröffnung, zehn Jahre, nachdem in Bayerns Gaststätten das Rauchverbot eingeführt wurde, gibt Wolf seine Kneipe ab. Damit geht auch ein Kampf zu Ende. Als einer der vehementesten Gegner des Zigarettenbanns erhob Wolf damals Verfassungsbeschwerde, scheiterte - und hat inzwischen mit seinem einstigen Erzfeind eine Friedenspfeife geraucht. Ein Besuch am Tresen.

Es ist schon verrückt, er selbst ist ja Nichtraucher. Beziehungsweise "nichtrauchender Raucher", so bezeichnet sich Ludwig Wolf. Früher drei Schachteln Marlboro am Tag, heute qualmfrei. Der Mann im gebügelten Streifenhemd sieht ein wenig aus wie Peter Lustig aus der einstigen ZDF-Serie "Löwenzahn", freundlich ist er, er hat jene Art von Gastronomencharme, die ihn mit allen auskommen lässt. Mit 24 hat er den Laden in der Fürstenrieder Straße 5 aufgemacht. Und jetzt, im Alter von 61 Jahren, gibt er das Bistro No. 2 an seinen Nachfolger ab, nach Kämpfen mit harten Bandagen, vor allem gegen seinen Hauptgegner: das Rauchverbot.

"Ich war hysterisch damals", gibt Wolf zu. Er habe "pure Existenzangst" gehabt, den Laden dichtmachen zu müssen. Damals, die Töchter noch im Studium, das Haus noch nicht abbezahlt, wäre das eine Katastrophe gewesen. Sein Plan B, wenn das Rauchverbot ihn doch vernichtet hätte: Taxifahren. Den Schein hatte er schon. Heute denkt Wolf lächelnd an die Zeit vor zehn Jahren zurück.

Am 1. Januar 2008 war plötzlich das, was immer erlaubt gewesen war und für ihn so sehr dazugehörte, verpönt und verboten: Rauchen. Als die CSU das neue Rauchverbot wieder lockern wollte, lenkte der damalige ÖDP-Politiker Sebastian Frankenberger Volkes Begehren auf den Bann des Qualms. Zwei Drittel der Bayern stimmten beim Volksentscheid im Jahr 2010 für den Nichtraucherschutz. Hoch kochten die Emotionen, als Qualmende erstmals vor den Kneipentüren in der Kälte bibbern mussten und sich wie Pinguinfamilien aneinander drängten.

Heute sehen das alle Beteiligten ein wenig gelassener. Ludwig Wolf streicht über eine Holztischkante, an der die Patina der Jahrzehnte glänzt. Die Möbel hat er nie ausgewechselt, aber viermal im Jahr dekoriert er den Laden um. Zurzeit hängen rote Satinbahnen an den Wänden und Decken, kleine Putti und Schwarzlichtlampen, "heilig-puffig" nennt es Wolf, die Stammgäste lieben es. Und von diesen Stammgästen, deren Namen auf goldglänzenden Plaketten am Tresen eingraviert sind, lebt schließlich der Laden. "Ich konnte ja nicht ahnen, dass die alle weiterhin herkommen, auch wenn sie vor der Tür rauchen müssen", sagt Wolf.

Froschkotze für 3,20 Euro. Ist ein Mixgetränk hier, wird auf dem Klo beworben. Nächstes tolles Wort: Frischluftwatschn. So nennt Wolf das, was passiert, wenn die Raucher vor die Tür müssen. Die gerade angeheizte Stimmung, die sorgfältig kuratierte Musik - immer Pop, Rock und Schlager im Wechsel - die eben noch auf die Partyklimax hinsteuerte, alles geht flöten, wenn alle zum Qualmen raus müssen, findet der Wirt.

Das Rauchverbot hat das Feiern verändert. Es hat in die Dramaturgie eines Kneipenabends eingegriffen. Wie ein Nackenschlag haut die Raucherpause in die Nacht hinein, immer dann, wenn es gerade lustig geworden ist. "Aber das Rauchverbot hat auch Neues ermöglicht", sagt Wolf, irgendwie zu seinem eigenen Erstaunen, "Flirtchancen zum Beispiel - das Anbandeln mit Leuten aus der anderen Ecke des Raumes ist leichter geworden". Wie sollte man das früher auch machen, einfach hingehen, pfft. Jetzt trifft man sich vor der Tür, teilt in der schützenden Handhöhle ein Flämmchen, lässt Funken überspringen, schürt die Glut.