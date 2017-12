29. Dezember 2017, 18:46 Uhr Wünsche Kleine Freuden, große Wirkung









Ob ein Kletterkurs für den elfjährigen Elias, der krank ist, oder ein Friseurbesuch für eine verarmte Rentnerin: Neun Geschichten über ganz verschiedene Träume

Von Franziska Gerlach

Krankheit schließt Kinder von vielem aus, was gleichaltrige Gesunde unternehmen können. Die Sorge um kranke oder behinderte Kinder führt dazu, dass Eltern beruflich kürzer treten müssen. Knapp bei Kasse sind auch viele alte Menschen, deren Rente nicht zum Leben reicht. Aber sie haben noch Träume.

Ein Kletterkurs für Elias

Danijela T. (Foto: Robert Haas)

Mit Fußball braucht Elias, 11, keiner kommen. "Ich will lieber in die Berge, klettern", sagt der Junge. Doch einfach so drauflosklettern, ist natürlich viel zu gefährlich. Ein Kletterkurs samt Ausrüstung wäre daher eine tolle Sache, sagt seine Mutter Danijela T., die mit ihrer Erwerbsminderungsrente keine großen Sprünge machen kann. Der Klettersport wäre aber wichtig für Elias. "Da lernt man, dem anderen zu vertrauen." Seine Grundschulzeit war nicht leicht, es gab Konflikte. Jetzt, da Elias die fünfte Klasse eines Münchner Gymnasiums besucht, hat er die Chance, neue Freundschaften aufzubauen.

Doch spontan Klassenkameraden einzuladen, ist gar nicht so einfach. Nicht nur, weil bei Danijela T. - nach einer erfolgreich bekämpften Krebserkrankung - im Mai 2009 Fibromyalgie diagnostiziert wurde. Das ist eine chronische Erkrankung der Muskeln und des Bindegewebes, an manchen Tagen tut ihr "alles weh außer die Haare", Beine, Kopf, Rücken. Ein weiteres Problem: Die Familie hat keine Couch, auf der Besuch übernachten, oder die Kinder einfach rumlümmeln können.

Martin und der Terrier

Justyna und Martin B. (Foto: Robert Haas)

Hell solle er bitte sein, sagt Martin, 9. "Nicht dunkel?", fragt seine Mutter Justyna B. ihren Sohn. Nein, hell. Und klein. Einen hellen, kleinen Hund wünscht Martin sich. Vielleicht einen Terrier wie in der Hundefutterwerbung, doch das Geld dafür kann die Mutter nicht erübrigen, zumal 2018 auch Martins Kommunion ansteht, der Schreibtisch des Drittklässlers ist ebenfalls kaputt. Besonders groß ist aber die Sehnsucht nach einem Hund, mit dem Martin kuscheln kann und der ihm nachts im Bett die Füße wärmt, so wie früher Sara. Die Mischlingshündin musste im Herbst eingeschläfert werden. Sie war krank, kam am Ende nicht mehr die Treppen hinauf. Martin holt ein Bild aus seinem Zimmer. Die beiden waren richtig dicke Freunde, vor allem, seit vor zweieinhalb Jahren Martins Vater starb. "Er verbindet mit Sara die Erinnerung an seinen Vater", sagt Adam P., Martins Halbbruder. Der Vater hatte sich einen Namen für das Tier überlegt. Sara war ein Mitbringsel aus einem gemeinsamen Urlaub. Ein Mädchen auf einem Spielplatz in Polen, wo die Familie ursprünglich herkommt, hielt ihnen einen Pappkarton hin. Darin: ein Wollknäuel. Natürlich kann ein neuer Hund den alten nicht ersetzen, aber er könnte wieder Freude in die Familie bringen. Und Martin verspricht auch, ihn täglich Gassi zu führen.

Rasant mit dem Rad

Simon und seine Mutter Angela H. (Foto: Robert Haas)

Eigentlich gibt es baggermäßig nichts, was Simon, 10, noch nicht hat: Eine gelbe Tasse in Form eines Baggers, die Bagger baggern auf seiner Bettwäsche und dem Schlafanzug. Jede freie Minute verbringt der Junge im Rollstuhl am Rand der Baustelle um die Ecke. "Es sind nicht die Kräne, nicht die Bauarbeiter, es sind und bleiben die Bagger", sagt Angela H., seine Mutter. Simon öffnet den Mund, "ja" bedeutet das. Der Junge leidet an einer seltenen Stoffwechselerkrankung, bei der die Nervenzellen nach und nach absterben. Der Körper kann sie nicht nachbilden. Die ersten Symptome zeigte Simon im Alter von zwei Jahren, allmählich verschlechterte sich sein Zustand, erst konnte er noch gestützt gehen, dann gar nicht mehr. Simon verlor seine Sprache, und inzwischen kann er kaum noch kauen. Weil Simon aber ein großer Fan von Geschwindigkeit ist, wünscht sich die Familie ein spezielles Lastenfahrrad, in dem Papa Peter H. den Sohn mitsamt des Rollstuhls spazieren fahren könnte. Simons eigener Wunsch hat natürlich mit Baggern zu tun. Und da er die Münchner Bagger ja schon kennt, die ganz normalen Baustellenbagger, würde er gerne mal ein größeres Modell begutachten - einen Schaufelradbagger, wie er beim Abbau von Braunkohle zum Einsatz kommt, etwa in Nordrhein-Westfalen. Übernachten würde die Familie bei diesem Kurztrip in einem Hotel in Köln. Dann könnte Angela H. endlich einmal ihre gute Freundin dort treffen.

Einmal ins Stadion

Die drei Jungen der Familie F.: Milad, Hoschmand und Wahidullah (von links) (Foto: Robert Haas)

Arjen Robben, Thomas Müller, ah, und Manuel Neuer natürlich. Wahidullah F., 12, hat gleich mehrere Lieblingsspieler. Und das Größte überhaupt wäre für ihn, die heiß geliebten Fußballer des FC Bayern München im Fröttmaninger Stadion zu sehen. "Die Spiele sind aber meistens ausverkauft", sagt der Junge. Das ist nicht das einzige Problem: Karten für ein Bayern-Spiel kann sich die Familie, die 2010 aus Afghanistan geflohen ist, nicht leisten. Drei kleine Söhne müssen satt werden. Im Herbst hat der Vater auch noch seinen Job als Busfahrer verloren. Mutter Najiba F., 35, will sich trotzdem nicht beschweren: In München sei es viel besser als in Afghanistan, wo die Angst ihr ständiger Begleiter war. Und doch fehlen eben Dinge, die in anderen Familien normal sind. Nesthäkchen Hoschmand, 2, liegt auf einer Matratze in der Ecke und spielt mit dem Handy seiner Mutter. Richtiges Spielzeug besitzen die Brüder nicht, "nur ein paar Autos", sagt Wahidullah. Seit Milad, 7, aber in einem Einkaufszentrum die ferngesteuerten Kräne von Lego entdeckt hat, gibt es kein anderes Thema mehr. "Lego, Lego, Lego", sagt die Mutter. "Jeden Tag Lego." Doch wenn der Junge einen Wunsch nennen soll, presst er die Lippen zusammen. Najiba F. schaut ihren Mittleren an, nur zu, trau dich, sagt der Blick. Es ist der Blick einer Mutter, die vor lauter Sorge um ihre Söhne den eigenen Wunsch fast vergisst: "Ich möchte weiter Deutsch lernen."

Im Führerhäuschen mitfahren

Anton K. und seine Mutter Marietta (Foto: Robert Haas)

In Antons Bilderbuch sind sie alle vertreten: Asiatische Hochgeschwindigkeitszüge, gelbe Lastenzüge, alte Dampflokomotiven, und natürlich die ICEs der Deutschen Bahn. "Den mag ich", sagt der Sechsjährige und deutet auf einen roten Doppeldecker, wie er auch zwischen München und Augsburg verkehrt. Bei einem solchen im Führerhäuschen mitzufahren, inmitten der ganzen Knöpfe, und bei der Abfahrt des Zuges selbst die Kelle zu schwenken - für Anton ginge damit nach schwerer Krankheit ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Im Sommer 2016 wurde bei dem heute Sechsjährigen ein seltener Tumor im Innenohr diagnostiziert. Er wurde operiert, wegen zahlreicher Komplikationen musste Anton immer wieder ins Krankenhaus, in einer weiteren Operation wurden im November drei Gehörknöchelchen durch Titan ersetzt. Mittlerweile geht es Anton wieder besser. Die Familie ist aber nach wie vor stark belastet, denn auch der große Sohn ist schwer an Krebs erkrankt. Seit zwei Jahren, erzählt Antons Mutter Marietta K., findet das Familienleben praktisch im Krankenhaus statt. Kein Urlaub, nichts. Die Eltern haben die Betreuung der Kinder aufgeteilt. Die Zugfahrt würde Anton mit seinem Papa unternehmen. Marietta K. möchte ihren Sohn aber zum Bahnhof bringen und ein Foto machen, das haben die beiden schon ausgemacht.

Ein Ausflug zu sechst

Wasser, sagt Daniela S., 40, das mag jeder in der Familie. Oh ja, sagt ihre Tochter Tamara, 20, besonders diese junge Dame hier, die bekommt man gar nicht mehr heraus, wenn sie einmal drin ist. Auf ihrem Schoß gluckst wiederum ihre eigene Tochter, die 16 Monate alte Mariella. Wer die Familie besucht, muss aufpassen, dass er mit den Namen nicht durcheinander kommt. Sechs Kinder und ein Enkelkind hat Daniela S. Die großen Söhne Dominik und Leon, 21 und 18, es folgen die Töchter Tamara, Tanja, 14, Melina, 10, und Jana, sechs Jahre alt. Die Familie träumt schon lange davon, einen Tag gemeinsam zu verbringen. Aber etwas zu finden, das allen Spaß macht, ist gar nicht so einfach. Und als sie dann auf die Idee kamen, einen Tag in der Therme Erding zu verbringen, eben des Wassers und der Rutschen wegen, erfuhr auch die Begeisterung dafür schnell einen Dämpfer. Puh, so ein Tag Badespaß ist ganz schön teuer, wenn man noch die Anfahrt dazu rechnet. Dafür reicht das Gehalt von Vater Rico, der als Landmaschinenmechatroniker arbeitet, nicht aus. "Dabei wäre das so toll, wenn wir mal alle zusammen was machen könnten", sagt Daniela S. und blickt in die Runde. Denn einen richtigen Familienausflug, den gab es in all den Jahren noch nie.

Wochenendtrip mit dem Bus

Auguste M. (Foto: Catherina Hess)

Auguste M., 80, ist eine resolute Frau mit einer pfiffigen Kurzhaarfrisur, die sich seit vielen Jahren ehrenamtlich im Alten- und Servicezentrum Milbertshofen engagiert, und wer sie dort besucht, dem trällert die gebürtige Düsseldorferin schon mal ein Ständchen. "Ich habe hier meinen Platz gefunden", sagt sie bestimmt. Um Weihnachten und Silvester aber, da verlässt Auguste M. die Zuversicht, es sind für sie die schlimmsten Tage des Jahres. Denn genau um diese Zeit nahm sich Mitte der Achtzigerjahre ihre Tochter das Leben. Um den Schmerz über den Verlust zu mildern, reist sie am Ende des Jahres normalerweise mit dem Sozialverband VdK in den Schwarzwald, wie sie erzählt - doch in diesem Jahr hat sie keinen Platz erhalten. Aber einfach so außer der Reihe verreisen, das ist für die Rentnerin nicht drin, sie sei ja immer "am Knapsen", selbst die neue rote Haarfarbe war ein Geburtstagsgeschenk einer Freundin. Dabei weiß wohl jeder, der schon einmal verreist ist, wie viel Kraft sich daraus ziehen lässt, und sei es auch nur ein Wochenendtrip. Auguste M. verreist am liebsten mit dem Bus. Wohin? Da ist sie ganz offen. "Ich würde gerne alte Städte besuchen, die Architektur dort sehen", sagt sie. "Das Schöne."

Ein Keyboard für Reza

Reza (links) und Arazu A. (Foto: Franzi Gerlach)

Eine Gitarre hat die afghanische Flüchtlingsfamilie bereits. Doch richtig spielen lässt sich nicht auf dem Instrument, das Mama Arazu A. vom Flohmarkt mitgebracht hat. Und eigentlich würde Sohnemann Reza, das Jüngste von vier Kindern, auch viel lieber Klavier lernen - oder Keyboard, das ginge auch. Hauptsache Musik, selbst zum Einschlafen hört Reza, für einen Zwölfjährigen doch ein bisschen ungewöhnlich, klassische Klavierkonzerte. "Das entspannt", sagt er. Doch in den vergangenen Jahren hatte die Familie andere Probleme: Sie gehört dem Volksstamm der Hazara an, die in Afghanistan als Minderheit verfolgt werden; also flüchteten sie erst in den Iran, 2011 erreichten sie über viele Umwege München. Das Trauma der Flucht sitzt tief, vor allem bei der verwitweten Frau A., denn ihre beiden Töchter musste sie zunächst zurücklassen. Noch heute kullern dicke Tränen über ihre Wagen, wenn sie davon erzählt. Inzwischen ist die Familie wieder vereint, es geht aufwärts. Der älteste Sohn studiert in Rosenheim, Reza besucht eine Münchner Realschule und spricht perfekt Deutsch, Frau A. hätte gerne den mittleren Schulabschluss nachgeholt, doch das wurde ihr verwehrt, weil sie zu alt war. Gerade hat sie einen Job in der Gastronomie angefangen. Ihre Kinder aber, die sollen eine gute Ausbildung erhalten. Und im Fall von Reza gehört dazu eben Musik.

Endlich mal wieder zum Friseur

Marie Luise N. (Foto: Robert Haas)

Alt, unverheiratet und traurig? Wer Marie Luise N., 71, in diese Kategorie packen möchte, tut ihr gehörig unrecht. Sie ist eine schlanke, groß gewachsene Frau, sie hat in Paris und in London gelebt und viel gesehen von der Welt. In München hat sie in einer Boutique im Bayerischen Hof gearbeitet und bei einer Druckerei, es gab immer etwas zu tun. 2005 verlor sie ihren Job, ihr Arbeitgeber hatte Insolvenz angemeldet. "Da ging es von null auf nix in die Rente", sagt sie. "Und ich habe lange gebraucht, mich an diese Situation zu gewöhnen." Die Krise, die auf die plötzliche Arbeitslosigkeit folgte, ist inzwischen überwunden. Doch ihre Rente, die reicht ihr trotz 45 Berufsjahren kaum zum Leben. Große Sprünge sind nicht drin, von Reisen ganz zu schweigen. Ein Staubsauger wäre toll, damit sie ihren Teppich nicht mehr mit der Fusselrolle reinigen muss, beim Friseur war Marie Luise N. schon ewig nicht mehr, und eigentlich bräuchte sie dringend ein Paar Winterstiefel. Dann ist da noch diese Sehnsucht, die sie beim Anblick von Schiffen überkommt. So eine Fahrt auf der Donau, ab Passau vielleicht, das wäre schön.