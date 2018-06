14. Juni 2018, 22:12 Uhr Zwischen Auen und Kraftwerk Isarbegehung mit Anton Hofreiter

Grüne aus Schäftlarn und München-Land laden zu dreistündiger Exkursion ein

Es ist ein Ortstermin mit Tradition: Bereits zum 21. Mal findet am Samstag, 16. Juni, eine Isarbegehung der Grünen statt, zu der auch interessierte Bürger eingeladen sind. Treffpunkt für Exkursionsteilnehmer ist um 16 Uhr auf der Isarbrücke beim Kloster Schäftlarn. Der Schäftlarner Ortsverband der Grünen und der Kreisverband München-Land haben für die diesjährige Begehung erneut Anton Hofreiter, Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion und Biologe, sowie Susanna Tausendfreund, Bürgermeisterin von Pullach, gewinnen können. Darüber hinaus nimmt auch der Schäftlarner Grünen-Gemeinderat Gerd Zattler teil.

Bereits von Beginn an beobachten die Grünen die Renaturierung der Isar bei Schäftlarn. Als wichtige Aspekte der diesjährigen Isarbegehung nennt Zattler die Flussbettveränderungen samt neuer Kiesbanklandschaften, im Fachjargon Gewässermorphologie genannt. Darüber hinaus liegt der Schwerpunkt bei der Vegetation des Auwalds, in der unter anderem Orchideen in Blüte stehen, sowie in der Vogel- und Fischwelt an der Isar und der Entstehung einer Wildflusslandschaft. Nach etwa drei Stunden Gehzeit zum Ickinger Wehr und zurück endet die Isarbegehung im Biergarten des Gasthauses Bruckenfischer. Festes Schuhwerk wird von den Veranstaltern empfohlen. Bei regnerischem Wetter entfällt die Exkursion. Nähere Informationen erteilt Gerd Zattler unter Telefon 08178 / 4516.