15. Juni 2018, 22:00 Uhr Zimmer gegen Hilfe im Alltag Alt und Jung in einer WG

Schäftlarn unterstützt das Projekt "Wohnen für Hilfe"

Von Katharina Schmid, Schäftlarn

Das landkreisweite Projekt "Wohnen für Hilfe" soll in der Gemeinde Schäftlarn mehr Anklang finden. Das wünscht sich der Schäftlarner Seniorenbeauftragte, Michael Vogl. Im letzten Gemeindebrief stellte er das Projekt des Vereins Seniorentreff Neuhausen den Gemeindebürgern vor. Zudem hat Vogl initiiert, dass ein Münchener Linienbus "Wohnen für Hilfe" ein Jahr lang bewirbt. "Mir ist das Projekt aus Generationsgründen ein Herzensanliegen", begründet der Seniorenbeauftragte sein Engagement.

Vor rund 20 Jahren wurde "Wohnen für Hilfe" in der Stadt München ins Leben gerufen, 2013 dann auf den Landkreis München ausgeweitet. In Schäftlarn gibt es bisher lediglich ein Wohnpaar, das sich über das Projekt gefunden hat und nun eine generationenübergreifende Wohngemeinschaft bildet. Das funktioniert so: Wer bei sich zuhause freien Wohnraum zur Verfügung hat, sich Unterstützung im Alltag wünscht und neugierig auf junge Menschen ist, stellt ein Zimmer zur Verfügung, in welches ein junger Wohnpartner einzieht. Der hilft im Gegenzug im Alltag, beim Einkaufen oder bei Gartenarbeiten und leistet dem älteren Wohnpartner Gesellschaft. Die Grundregel: jeder Quadratmeter Wohnfläche bedeutet eine Stunde Hilfe im Monat. Die Miete entfällt dadurch, lediglich eine monatliche Pauschale für die Nebenkosten hat der junge Wohnpartner zu bezahlen. Die Vermittlung der Wohnpartner übernimmt der Seniorentreff Neuhausen.

Ursula Schneider-Savage, bei "Wohnen für Hilfe" zuständig für die Gemeinde, freut sich über die Unterstützung von Seniorenbeauftragtem Vogl: "Es dauert einfach, bis das Projekt auch bei den Senioren bekannt ist." Deshalb seien Multiplikatoren in den Gemeinden eine große Stütze und die Unterstützung aus Schäftlarn umso wichtiger. Gerade im Ballungsraum München mit seinen hohen Mieten ist "Wohnen für Hilfe" ein Projekt mit Zukunftschancen.

Flyer zum Projekt im Rathaus Schäftlarn. Nähere Informationen unter Telefon 089 / 1392841920 und auf www.seniorentreff-neuhausen.de.