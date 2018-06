3. Juni 2018, 22:04 Uhr Wolfratshausen Möbelhauskette sucht Mitarbeiter

Arbeiten verlaufen "nach Plan", doch wann XXXLutz und Mömax eröffnen, ist unklar

Von Julian Erbersdobler, Wolfratshausen

Wann genau die beiden Möbelhäuser XXXLutz und Mömax im Wolfratshauser Gewerbegebiet eröffnen, bleibt weiterhin unklar. "Die Arbeiten verlaufen aktuell nach Plan", heißt es in einer schriftlichen Antwort der XXXL-Group auf Nachfrage. Ein Fertigstellungstermin könne noch nicht genannt werden.

Der Verbau für die Errichtung des neuen Lagergebäudes sei bereits fertiggestellt worden. Im Bereich des neuen Parkhauses wurde die frühere Teerfläche abgetragen. Aktuell gehe es im Innenbereich um die elektrische und sanitäre sowie lufttechnische Installation und Verkabelung. In der Haustechnik werde derzeit an der Lüftung und Heizung gearbeitet. Auch die Bodensanierung im Erdgeschoss sei im Gange, an der Fassade fänden Malerarbeiten statt. Der Trockenbau für das Restaurant und die neue Verwaltung stehe bereits.

"Die Gesamtkosten für den Umbau belaufen sich auf einen zweistelligen Millionenbetrag", heißt es in der Stellungnahme. Nach Angabe der Unternehmensgruppe werden für den Standort Wolfratshausen weit mehr als 200 Mitarbeiter benötigt. Mehr als die Hälfte der Stellen konnte bereits besetzt werden. Die neu gewonnen Kräfte werden laut Pressestelle des Konzerns gerade in umliegenden Standorten eingearbeitet. Gesucht würden noch Mitarbeiter und Auszubildende in allen Bereichen: für den Verkauf, die Möbelmontage, die Logistik und auch für das Restaurant. Ungeklärt ist, ob die beiden neuen Möbelhäuser in Wolfratshausen gleichzeitig eröffnen. Dazu möchte sich das Unternehmen nicht äußern.

Seit der österreichische Möbelkonzern Ende 2015 das Gelände des ehemaligen Möbel Mahler im Industriegebiet erworben hat, warten die Wolfratshauser auf die neuen Möbelhäuser, die die Unternehmensgruppe dort errichten will. Im vergangenen Jahr war es allerdings ruhig auf dem Gelände. Der Umbau des seit Anfang 2016 leer stehenden Gebäudes von Möbel Mahler sollte eigentlich schon Anfang 2017 beginnen. Das jedenfalls hatten die Vertreter von XXXLutz im Oktober 2016 im Stadtrat verkündet, als sie die Pläne der Unternehmensgruppe für den Standort Wolfratshausen vorstellten.

Die XXXLutz-Group will im westlichen Gebäude einen Ableger der hauseigenen Kette für junges Wohnen "Mömax" errichten, im ehemaligen Mahler-Hauptgebäude soll eine XXXLutz-Filiale entstehen. Der kleinere Mömax hätte eigentlich schon im vergangenen Sommer eröffnet werden sollen, der XXXLutz Ende 2017. Wegen der Größe des Bauvorhabens - die geplanten Verkaufsfläche wurde von vormals knapp 30 000 auf insgesamt 32 500 Quadratmeter erweitert - hatte sich im vergangenen Herbst auch die Regierung von Oberbayern in das Genehmigungsverfahren eingeschaltet. Die geplanten Möbelhäuser wurden landesplanerisch überprüft und - nachdem XXXLutz fehlende Unterlagen nachgereicht hatte - im Oktober schließlich genehmigt.

Die Umbauten an den Möbelhäusern sollen in großen Teilen parallel verlaufen. Ebenso wird an dem Parkhaus mit 301 Stellplätzen auf vier geschlossenen und zwei offenen Parkdecks auf dem Grundstück gegenüber gebaut. Inklusive der Plätze im Freien sollen den Kunden dort dann etwa 600 Parkplätze zur Verfügung stehen. Die Ausstellungsflächen sollten mit neuester LED-Lichttechnik ausgeleuchtet werden.