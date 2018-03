15. März 2018, 21:53 Uhr Wohnungseinbruch Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise zu einem Einbruch, der am Mittwoch in einem Mehrfamilienhaus "Am Loisachbogen" vorfiel. Wie die Beamten mitteilen, hatte eine 26-Jährige die Katze ihrer Nachbarin in dem Mehrfamilienhaus gefüttert, während die Besitzerin im Urlaub war. Als sie deshalb am Mittwoch gegen 19.15 Uhr die Wohnung betrat, bemerkte sie, wie eine männliche Person schnell aus dem Schlafzimmer heraus lief und über das Wohnzimmer ins Freie flüchtete. Die 26-Jährige verständigte sofort die Polizei, doch die Fahndung verlief bislang erfolglos. Die Zeugin beschreibt den Täter als einen Mann im Alter zwischen 20 und 30 Jahren, etwa 175 Zentimeter groß, mit schlanker Figur und dunkler Kleidung. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 08171 / 4211-0.