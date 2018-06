19. Juni 2018, 22:11 Uhr Weiße Kunststofftasche geklaut Gelegenheit macht Diebe

Nur einen kurzen Moment stellte eine 84-jährige Wolfratshauserin am Montagmittag ihre Tasche ab - und wurde prompt bestohlen. Nach Angaben der Polizei handelte es sich um eine weiße Kunststofftasche, die die Wolfratshauserin vor einem Haus in der Gebhardtstraße abstellte. In der Tasche befand sich wiederum ihre Damenhandtasche, in der sich neben einem Smartphone und Personaldokumenten noch diverse Karten sowie Bargeld befanen. Nachdem die 84-Jährige keinerlei Angaben zum Täter machen konnte, bittet die Polizei Wolfratshausen diesbezüglich die Bevölkerung um Hinweise unter Telefon 08171/42110.