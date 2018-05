31. Mai 2018, 21:49 Uhr Warnlicht am Bahnübergang übersehen Fahrzeug kollidiert mit BOB

Unverletzt sind die Insassen eines Fahrzeugs geblieben, als dieses am Dienstag um 19.20 Uhr in Reichersbeuern mit einem Zug der Bayerischen Oberlandbahn (BOB) kollidierte. Ein 17-Jähriger aus Reichersbeuern überquerte nach Angaben der Polizei mit seinem Pkw den unbeschrankten Bahnübergang an der Bahnhofstraße. Er war mit drei Freunden im Alter von 17 und 18 Jahren unterwegs. Nach seinen Angaben übersah er wegen der tief stehenden Sonne das rote Haltelicht am Andreaskreuz. Der Triebwagen der BOB kollidierte trotz Notbremsung mit dem Auto und riss dessen Frontpartie ab. Die Insassen blieben unverletzt. Auch im Zug wurde niemand verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro. Die Schadenshöhe am Triebwagen ist nicht bekannt. Die Zugstrecke wurde für einige Stunden gesperrt. Es wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.