4. März 2018, 22:02 Uhr Vortrag über Äthiopien Sagenumwoben

In das seit dem Mittelalter sagenumwobene Äthiopien entführt Reinhard Magira mit seinem Bilderabendvortrag am Mittwoch, 7. März, im Wolfratshauser Gasthaus Flößerei. Der Referent kann aus eigener Erfahrung von dem Land mit seiner 3000-jährigen Kulturgeschichte und den Bewohnern erzählen. Seit 2010 hat er für die Ebenhauser Hilfsorganisation "Wasserstiftung" beim Bau von Brunnen und Wasserversorgungsanlagen für Schulen und Dörfer in verschiedenen Regionen Äthiopiens gearbeitet. So hat er das Land am Horn von Afrika mit seinen traumhaften Landschaften und die Bewohner intensiv kennengelernt. Der ostafrikanische Staat verspricht Begegnungen mit freundlichen Menschen, einer bunten Tierwelt und traumhaften Gebirgslandschaften. Einzigartige Tempel- und Kirchenbauten sind in dem Land mit der christlichen Prägung seit dem dritten Jahrhundert zu entdecken. War das Land lange Zeit hermetisch abgeriegelt, öffnet sich der Staat seit einiger Zeit langsam dem sanften Tourismus. So werden Einblicke in seine vielfältige Kultur erlaubt. Die Sektion des Wolfratshauser Alpenvereins hat Reinhard Magira für den Vortrag gewonnen. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Gäste sind willkommen.