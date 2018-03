11. März 2018, 21:54 Uhr Vortrag in Bad Tölz Von Küste zu Küste

Referent Alois Hackermeier lädt am Dienstag, 13. März, zum Diavortrag "Die deutsche Nord- und Ostseeküste mit dem Fahrrad" ein

Einen Diavortrag zum Thema "Die deutsche Nord- und Ostseeküste mit dem Fahrrad" veranstaltet die Tölzer Volkshochschule am Dienstag, 13. März, von 19.30 Uhr an, im Kleinen Kursaal am Vichyplatz. Referent ist Alois Hackermeier, der in mehreren Etappen von Ostfriesland bis nach Usedom an der polnischen Grenze radelte. Er erzählt von den Hansestädten mit ihren Kathedralen im Stil der Backsteingotik, ebenso von Inseln wie Sylt oder Rügen mit den Kreidefelsen, Kap Arkona, historischen Bahnlinien und alten Badeorten.