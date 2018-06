11. Juni 2018, 22:03 Uhr Viele Projekte Bürgerversammlung in Münsing

Von Benjamin Engel, Münsing

In der Kommune häufen sich derzeit die Projekte - vom geförderten Wohnungsbau im Hauptort, dem neuen Vereinsheim in Degerndorf bis zum geplanten Seniorenstift in Ambach. Für die Anwohner gibt es also genügend Themen, zu denen sie sich bei der Bürgerversammlung an diesem Dienstag, 12. Juni, zu Wort melden können.

Noch im Juni sollen die Rohbauarbeiten für die zwölf Sozialwohnungen auf dem Milchhäusl-Grundstück beginnen. Nach bisherigen Schätzungen soll das Vorhaben rund 2,9 Millionen Euro teuer sein. Allerdings fließen auch staatliche Fördergelder an die Gemeinde Zum Stand des Projekts wird Bürgermeister Michael Grasl (FW) in seinem Rechenschaftsbericht genauso informieren wie zum geplanten Seniorenstift in Ambach.

In dem Münsinger Ortsteil am Starnberger See will das "Kuratorium Wohnen im Alter" (KWA) 80 Wohnungen für Senioren errichten. Für den Architekten-Workshop haben inzwischen vier Büros Entwürfe vorgelegt. Darunter sind das Team um den italienischen Stararchitekten Matteo Thun und der Berliner Architekt Eckhard Feddersen. Im Detail soll der derzeitige Projektstand aber erst in der Gemeinderatssitzung am Dienstag, 26. Juni, öffentlich vorgestellt werden.

Schon im Herbst des Vorjahres wurde das alte Schulhaus in Degerndorf - zentraler Treffpunkt der örtlichen Vereine - abgerissen. Das rund 100 Jahre alte Haus war marode. Mit den Bauarbeiten für den Ersatzbau soll jetzt begonnen werden. Das Gebäude mit einem Multifunktionsraum im Obergeschoss als Kernstück soll 2019 fertiggestellt sein. Auf der Bürgerversammlung wird zudem laut Tagesordnung noch der Dritte Landrat Klaus Koch (Grüne) ein Grußwort sprechen. Die Gemeindeverwaltung wird die Wünsche und Anträge der Münsinger behandeln. Die Bürgerversammlung beginnt im Gemeindesaal um 19.30 Uhr.