19. Juni 2018, 22:11 Uhr Verantwortungsvoll feiern Gefahren des Alkohols

Landratsamt bietet Info-Mappe zum Jugendschutz an

Das Amt für Jugend und Familie des Landratsamts Bad Tölz-Wolfratshausen hat gemeinsam mit dem Gesundheitsamt und dem Kreisjugendring eine Mappe zusammengestellt, die Jugendliche vor den Gefahren des Alkohols aufklären soll. Die "Halt-Mappe" (Hart am Limit-Alkoholprävention bei Jugendlichen) soll laut Herausgeber für Veranstalter eine Hilfeleistung zur jugendschutzgerechten Planung und Durchführung von Festen sein. Als Orientierung diene sie aber auch Eltern, der Gastronomie oder dem Vereinswesen.

In den Sommermonaten werde von vielen Gemeinden um Genehmigungen für verschiedene Veranstaltungen wie Stadt- Vereins- Musik- oder Sommerfeste gebeten. Daher müsse, wie das Landratsamt betont, besonders auf die Richtlinien des Jugendschutzes bei verschiedensten Anlässen geachtet werden.

Viele Feste in der Gemeinde seien nicht mehr wegzudenken, da sie zur Tradition gehören. Doch es gibt auch Veranstalter, die zum ersten Mal ein Fest organisieren. Um ein Festprogramm mit Alkoholgenuss richtig und ordnungsgemäß organisieren zu können, gäbe es viele Anforderungen, die an die Veranstalter gestellt würden. Wer sich für die "Halt-Mappe" interessiert, kann diese im Internet unter www.lra-toelz.de/halt-mappe kostenlos herunterladen. Das Heft ist nicht nur online verfügbar, sondern auch in ausgedruckter Form. Unter der Rufnummer 08041/505419 kann die mehrseitige Druckversion angefordert und bestellt werden. Für weitere Fragen rund um das Thema Jugendschutz und Alkohol steht die Ansprechpartnerin des Landratsamtes für Kinder- und Jugendschutz, Claudia Koch, unter der Rufnummer 08041/505455 zur Verfügung.