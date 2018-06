7. Juni 2018, 22:02 Uhr Ursache völlig unklar Brand im Rehazentrum

Beim Großeinsatz in Tölz befreit die Feuerwehr zwei Bewohner

Im Rehazentrum Isarwinkel in Bad Tölz ist in der Nacht zum Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Bei einem Großeinsatz konnten die Feuerwehren aus Bad Tölz und Gaißach den Brand löschen und zuvor zwei Menschen aus dem Gebäude befreien. Die Brandursache wurde in einem Stahlschrank lokalisiert, in dem aus bislang ungeklärter Ursache Bettlaken, Stofftücher und Tischdecken Feuer gefangen hatten. Verletzt wurde niemand.

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd und die Tölzer Feuerwehr berichten, wurde der Feueralarm im Rehazentrum am Mittwoch gegen 22.40 Uhr ausgelöst. Als die ersten Rettungskräfte der Tölzer Feuerwehr eintrafen, wies sie ein Angehöriger des Rettungsdienstes auf den Rauch hin, der aus einem Lüftungsgitter im zweiten Stock stieg. Alle bis auf zwei Bewohner hätten das Gebäude verlassen. Die von der Brandmeldeanlage angezeigten Alarme wiesen laut Bericht auf einen Brand im Kellergeschoß des Altbaus hin. Sofort machten sich zwei Atemschutztrupps auf den Weg in den Keller und suchten in den völlig verrauchten Räumen nach den zwei vermissten Personen. Zeitgleich wurde auch der Wohnbereich abgesucht, wo die Feuerwehr die beiden Bewohner unversehrt in ihren Zimmern fand. Sie hatten geschlafen und den Alarm nicht gehört. Nachdem sie aus dem Gebäude gebracht wurden, konnten sich alle Feuerwehrleute um den Brand im Lagerraum kümmern. In einem Regal brannten dort unter anderem Stofftücher und Servietten. Mit einem Schaumlöscher konnte das Feuer schnell eingedämmt und so verhindert werden, dass es auf die im selben Raum gelagerten Desinfektion- und Reinigungsmittel übergriff. Nachdem der Brand gelöscht war, belüftete die Feuerwehr das Gebäude. Gegen 1 Uhr war der Einsatz beendet, an dem 32 Kräfte und fünf Fahrzeuge der Tölzer Feuerwehr sowie 27 Feuerwehrleute und drei Fahrzeuge aus Gaißach beteiligt waren. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei Weilheim. Der Schaden wird auf etwa 9000 Euro geschätzt.