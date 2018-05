27. Mai 2018, 23:02 Uhr Unfallserie am Freitag Zwei Verletzte am Kesselberg

Mehrere Unfälle haben sich am Freitag auf dem Kesselberg ereignet. Dabei gab es nach Angaben der Polizei in Kochel am See zwei Verletzte.

Nachmittags gegen 15.15 Uhr fuhr ein 59-jähriger Forchheimer mit seinem Sportwagen in einer Fahrzeugkolonne die Bundesstraße 11/Kesselberg von Urfeld kommend Richtung Kochel. Die Fahrzeuge mussten halten, weil sich ein Unfall auf der Strecke ereignet hatte. Der Forchheimer scherte mit seinem Wagen aus der Kolonne aus, fuhr an einigen stehenden Fahrzeugen vorbei, um auf dem der sogenannten Helmerhütte gegenüber liegenden Parkplatz zu wenden. Dort kam ihm eine 83 Jahre alte Kochlerin mit ihrem Pkw entgegenkam. Während der Forchheimer noch bremsen konnte, wich die Kochlerin nach rechts aus und stürzte dabei mit ihrem Auto in ein wasserloses Bachbett. Der Pkw kam nach Polizeiangaben auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen.

Der Wagen wurde von anderen Verkehrsteilnehmern aufgerichtet, sodass die 83-Jährige geborgen werden konnte. Sie wurde mittelschwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Forchheimer blieb unverletzt. Am Auto der Kochlerin entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7500 Euro.

Gegen 14.35 Uhr fuhr ein 22-jähriger Münchner mit seinem Motorrad den Kesselberg bergauf in Richtung Urfeld. Im Bereich des Aussichtsparkplatzes, einer Linkskurve, kam er wegen eines Fahrfehlers zu Sturz und prallte mit dem Motorrad gegen die Leitplanke mit Unterfahrschutz.

Der 22-Jährige wurde zwar mit einem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik Murnau gebracht, konnte das Krankenhaus jedoch wieder verlassen. Der Sachschaden beträgt laut Kochler Polizei am Motorrad etwa 3000 Euro, an der Leitplanke circa 300 Euro.

Ein 21 Jahre alter Miesbacher war gegen 12.40 Uhr mit seinem Motorrad auf dem Kesselberg nach Urfeld unterwegs. Im Auslauf einer engen unübersichtlichen Rechtskurve, der "Motorradkurve", sei er vermutlich "aufgrund einer der Örtlichkeit nicht angepassten Geschwindigkeit" zu Sturz gekommen, teilt die Kochler Polizei in ihrem Bericht mit. Das Motorrad rutschte auf die Gegenfahrbahn und stieß gegen die linke Fahrzeugseite eines entgegenkommenden Pkws. Den Wagen fuhr ein 63 Jahre alter Kochler. Verletzt wurde keiner der Unfallbeteiligten. An der Maschine entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro, am Fahrzeug des Kochlers in Höhe von etwa 3000 Euro.