4. März 2018, 22:02 Uhr Unfall Zwei Verletzte, hoher Sachschaden

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von 47 000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitag gegen 13.50 Uhr ereignet hat. Eine 42-jährige Taxifahrerin fuhr der Polizei zufolge den Eglinger Berg aufwärts. Bei einem Parkplatz wollte sie wenden und bog dazu nach links ab. Dabei übersah sie den Wagen einer 58-jährigen Eglingerin, die bergab in Richtung Wolfratshausen fuhr. Die Eglingerin konnte einen Frontalzusammenstoß nicht verhindern. Beide Frauen wurden laut Polizei verletzt in Krankenhäuser eingeliefert. An den Autos entstand Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Ergertshausen war mit neun Leuten im Einsatz.