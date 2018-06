17. Juni 2018, 21:51 Uhr Unfall in Bad Tölz Fußgängerin angefahren

Eine 74 Jahre alte Tölzer ist am Freitag gegen 15.10 Uhr mit ihrem Wagen von der Lenggrieser Straße kommend nach rechts in die Karwendelstraße in Richtung Kaufland abgebogen. Dabei übersah sie eine Fußgängerin, die auf dem Fußweg an der Lenggrieser Straße ortsauswärts ging und dabei die Karwendelstraße querte und der Autofahrerin entgegenging.

Die 74-Jährige hat nach Angaben der Polizei die 34 Jahre alte Fußgängerin aus Bad Tölz deshalb nicht gesehen, weil diese schräg über die Fahrbahn ging und nicht den Fußgängerüberweg nutzte. Die Fahrerin bremste noch ab, berührte die junge Fußgängerin dennoch leicht, sodass diese hinfiel und eine leichte Prellung am Kopf erlitt. Sachschaden entstand keiner. Die junge Frau kam vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus.