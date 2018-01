3. Januar 2018, 21:51 Uhr Unfall beim Abbiegen Eine Schwerverletzte und 50 000 Euro Schaden









Ein schwerer Unfall hat sich am Dienstag gegen 14.20 Uhr auf der Bundesstraße 472 auf Höhe der Thomamühle ereignet. Dabei zog sich die Beifahrerin eines 61 Jahre alten Aitrachers erhebliche Kopfverletzungen zu. Der Polizei zufolge war ein 80-jähriger Penzberger auf der Bundesstraße in Richtung Westen unterwegs, als er die Einfahrt zur Thomamühle verpasste. Trotz doppelt durchgezogener Mittellinie wendete er kurzerhand auf der Fahrbahn - was der Aitracher, der hinter ihm kam, zu spät erkannte. Der Grund: Der 61-Jährige überholte gerade einen Lastwagen und konnte trotz sofortiger Vollbremsung nicht mehr verhindern, dass er mit seinem Wagen auf den quer stehenden Pkw des Penzbergers prallte. Seine Beifahrerin wurde schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Penzberger Krankenhaus gebracht werden. Den Gesamtschaden an den Fahrzeugen gibt die Polizei mit rund 50 000 Euro an. Die Freiwillige Feuerwehr Habach beseitigte ausgelaufenes Öl und Benzin, die Straßenmeisterei schilderte die Unfallstelle aus.