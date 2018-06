12. Juni 2018, 22:15 Uhr Umzug in Wolfratshausen Bürgerbüro im Rathaus

Nach der Renovierungsphase kehrt das Bürgerbüro wieder in die alten Räume des Rathauses zurück. Aus diesem Grund ist das Büro von Freitag, 15. Juni, an drei Tage lang geschlossen. Erst am Dienstag, 19. Juni, stehen die Mitarbeiter zu den gewohnten Uhrzeiten (8 bis 12.30 Uhr) für Anliegen bereit. Der Eingang des Rathauses ist ab diesem Zeitpunkt wieder, wie gewohnt, in der Rathauspassage.