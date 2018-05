28. Mai 2018, 21:56 Uhr Übersehen Rollerfahrer stößt mit Auto zusammen

Wie fahrlässig es enden kann, wenn man die anderen Verkehrsteilnehmer beim Abbiegen nicht beobachtet, hat sich am vergangenen Sonntag gezeigt.

Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto hat sich ein Rollerfahrer das Handgelenk gebrochen. Der Fahrer des Kraftwagens, ein 36-jähriger Regensburger, war auf der A 95 in Richtung München unterwegs, als er an der Ausfahrt Wolfratshausen von der Autobahn abfuhr, um auf die B 11 zu kommen. Genau an dieser Stelle ereignete sich der Zusammenstoß mit dem Rollerfahrer. Beim Abbiegen in Richtung Münsing übersah Regensburger den von links kommenden Rollerfahrer, einen 55-jährigen Mann aus Geretsried. Der Geretsrieder konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und krachte mit seinem Roller in die linke Fahrzeugseite des Autos. Der Unfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr am Mittag. Der Rollerfahrer erlitt nach Angaben der Polizei einen Handgelenksbruch und wurde ins Unfallklinikum Murnau gebracht. Der Roller des schwer verletzten Geretsrieders war nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Gegen den 36-jährigen Fahrer des Autos wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.