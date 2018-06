17. Juni 2018, 21:51 Uhr Tradition Feste zur Sonnwende

Im Landkreis pflegen Vereine und Feuerwehren einen alten Brauch

Besonders stimmungsvoll wird es am Samstag, 23. Juni, am Brauneck bei "Berge in Flammen". Bei Einbruch der Dunkelheit wird ein großer Scheiterhaufen unterhalb der Bergstation angezündet. Die letzte Bergfahrt ist um 22 Uhr, bis dahin ist auch die Kasse an der Talstation geöffnet. Die letzte Talfahrt ist um 24 Uhr. Die Johannifeier des Schützenvereins Schlehdorf findet ebenfalls am Samstag, 23. Juni, statt. Beginn ist um 18 Uhr auf dem Festgelände Alter Sportplatz.

Bereits am Freitag, 22. Juni, findet das Waldfest mit Johannifeuer des Skiclubs Gaißach am Reiserlift statt. Um 19 Uhr beginnt das Fest mit einem Feldgottesdienst, danach spielt die Musikkapelle Gaißach. Ebenfalls an diesem Freitag veranstaltet der Eglinger Burschenverein seine Johannifeier mit der Band Woidrand Echo auf der Wiese gegenüber dem Einkaufsmarkt in Richtung Deining. Der Burschenverein Deining feiert einen Tag später, am 23. Juni, von 18.30 Uhr an in Hornstein auf der Hellabruck. An diesem Samstag findet auch das Sonnwendfeuer in Königsdorf von 20 Uhr an auf dem Flugplatz Königsdorf statt.

Einen Tag zuvor, am 22. Juni, feiert die Freiwillige Feuerwehr (FFW) Osterhofen von 19.30 Uhr an an der Goritzleitn. Am Samstag, 23. Juni, hält die FFW Mürnsee von 19 Uhr an in der Reindlschmiede ihr Fest ab; die FFW Oberbuchen in Oberbuchen von 20 Uhr an. In Reichersbeuern feiert die FFW am Samstag, 23. Juni, um 17 Uhr am Feuerwehrgerätehaus. Die FFW Ried in der Gemeinde Kochel am See verbindet das Sonnwendfeuer mit ihrem Almfest auf der unteren Rieder Weide. Dazu spielt am Samstag, 23. Juni, die Benediktbeurer Blasmusik auf.

In Geretsried feiert die Egerländer Gmoi am 23. Juni auf der Böhmwiese. Von 16 Uhr an gibt es Kaffee und Kuchen, warme Speisen sowie Getränken für die Besucher. Um 18 Uhr spielt die Blaskapelle Hartpenning. Um 21.30 Uhr treffen sich die Geretsrieder Vereine am Parkplatz an der Böhmwiese, um in einem Fackelzug zur Feuerstelle zu marschieren. Die Sonnwendfeier findet bei jeder Witterung statt. Der Soldaten- und Kriegerverein entzündet in Dorfen, Gemeinde Icking, am 23. Juni sein Sonnwendfeuer.

In der Gemeinde Dietramszell finden folgende Johannifeuer statt: am Freitag, 22. Juni, das Fest des Burschenvereins Steingau zwischen Erlach und Jasberg; ebenfalls am Freitag das Johannifeuer am Binsberg nördlich von Kleineglsee der Leiterer Burschen; am Samstag, 23. Juni, das Fest der FFW Dietramszell am Kreuzbichl.

Im Tölzer Labyrinth wird die Sonnenwende am Donnerstag, 21. Juni, von 18 Uhr an mit einem Picknick im Rosengarten gefeiert. Picknick und Instrumente sollen mitgebracht werden. Das Musikensemble Klang-Poeten spielt, der Eintritt ist frei. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung um eine Woche verschoben. Der Förderverein SV Bad Tölz veranstaltet ein Sonnwendfeuer im Rahmen des DFB-Tages "Mädchenfußball" im Sportpark auf der Flinthöhe am Samstag, 23. Juni. Zum Sonnwendfeuer auf dem Blomberg finden sich am Samstag, 30. Juni, die Besucher ein. Die Feier findet im Anschluss an den Lauf der Raiffeisen Oberland Challenge statt, der um 15 Uhr beginnt.