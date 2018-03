5. März 2018, 22:01 Uhr Theaterprojekt Riss durch die Welt

Hand in Hand in einer postmortalen Zwischenwelt: Die "Berliner Compagnie" bringt ihr aktuelles Stück "Anders als du glaubst" nach Bad Tölz.

Tölzer Bündnis fördert den interreligiösen Dialog

Die Ausgangsszene hat es in sich: Gerade hat es einen Terroranschlag gegeben, und nun stehen sie sich Auge in Auge gegenüber - eine fromme Muslima, eine gläubige Christin, ein gottesfürchtiger Jude, ein linker Atheist und ein eingefleischter Skeptiker. Sie alle teilen das Schicksal, gerade getötet worden zu sein. Jetzt finden sie sich in einem postmortalen Niemandsland wieder und fragen sich: Was ist eigentlich passiert? Herbert Konrad, Leiter des Katholischen Kreisbildungswerks, hat das Stück mit dem vielschichtigen Titel "Anders als du glaubst" im vergangenen Jahr in Schongau gesehen und war fasziniert. Nun holt er es nach Bad Tölz. Am Mittwoch, 14. März, gastiert das Tourneetheater Berliner Compagnie mit seinem Drama "über Juden, Christen, Muslime und den Riss durch die Welt" im Tölzer Kurhaus.

Unterstützt wird Konrads Initiative von einem bunt gemischten Kreis von Tölzer Gruppierungen. Das Gymnasium ist ebenso mit von der Partie wie die kommunale Sozialplanung Tölz, die evangelische Jugend im Dekanat sowie die Kulturvereine "Komische Gesellschaft" und "Lust". Sie alle wollen mit dem Theaterprojekt über Frieden und Gerechtigkeit den interreligiösen Dialog stärken. "Dabei geht es um nichts Kirchliches", sagt Konrad. Die engagierte Theatertruppe sei vielmehr "linksangehaucht" und prangere Fanatismus und blindwütige Gewalt ebenso an wie die machtpolitischen und wirtschaftlichen Interessenkämpfe, die unter dem Deckmantel des Glaubens ausgetragen würden. Aber selbst wenn der Religion nur zugestanden werde, "Seufzer der Kreatur zu sein", so Konrad, "so ist sie doch auch Protest gegen Ungerechtigkeit, gegen die Aufspaltung der Welt in Arm und Reich".

Das Tölzer Gymnasium nimmt die Vorstellung im Kurhaus zum Anlass, sich tiefer mit dem Thema auseinanderzusetzen und hat bereits zusätzliche Materialien zum "Dialog der Religionen" angefordert. Doch auch schon die Vorbereitung hat laut Konrad eine positive Dynamik entfaltet: "Alle beteiligten Gruppierungen sind näher zusammengerückt." Gut möglich, dass es nicht bei dieser einmaligen Veranstaltung bleibe.

Mittwoch, 14. März, 19.30 Uhr, Kurhaus Bad Tölz, Ludwigstraße 25, Karten zu 12/6 Euro in der Tourist-Info Bad Tölz, Max-Höfler-Platz 1