27. Mai 2018, 23:02 Uhr Tennisanlagen im Visier Polizei sucht Einbrecher

Unbekannte Diebe sind zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen in die Gaststätte und das Vereinsheim am Tennispark Penzberg eingebrochen und haben dort Bargeld gestohlen. Wie die Polizei berichtet, sind der oder die Täter über eine verschlossene Terrassentür in die Gaststätte Tennispark in der Seeshaupter Straße eingedrungen und haben dort einen höheren Bargeldbetrag entwendet. Der Tatzeitpunkt wird auf die Zeit zwischen Donnerstag, 21.30 Uhr, und Freitag, 6 Uhr, eingeschränkt. Später wurden noch zwei weitere Einbrüche gemeldet: Offenbar drangen die Täter auch in das Vereinsheim neben der Gaststätte ein, indem sie mit einem Werkzeug ein Fenster aufhebelten. Sie entwendeten dort ebenfalls Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Am Fenster verursachten sie einen Schaden von rund 500 Euro. Auch am Vereinsheim des Tennissportvereins Iffeldorf wurde ein Fenster zum Umkleidebereich aufgehebelt. Der oder die Täter betraten zwar alle Räume, konnten aber kein Bargeld finden. Laut Polizei liegt ein Tatzusammenhang mit den Einbrüchen in Penzberg nahe. Zeugen, die im Bereich der Tennisanlagen Penzberg und Iffeldorf verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollen sich an die Polizei Penzberg wenden (Telefon 08856/92570).