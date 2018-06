4. Juni 2018, 21:48 Uhr Tabaluga Ein Ort der Geborgenheit

Der Rockstar Peter Maffay eröffnet auf Gut Dietlhofen bei Weilheim sein viertes Tabalugahaus für traumatisierte Kinder

Von Sylvia Böhm-Haimerl, Dietlhofen

"Mit Freunden kann man die Sterne vom Himmel holen", steht auf einem Plakat, das in einem der Räume des neuen Tabalugahauses auf Gut Dietlhofen bei Weilheim hängt. Mit diesem Zitat des freundlichen Drachen aus dem gleichnamigen Musical will Rockstar Peter Maffay Kindern und Jugendlichen Mut machen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. "Tabaluga wurde ins Leben gerufen, um diese Werte zu vermitteln", sagte der Tutzinger auf der Eröffnungsfeier am Sonntag. Die Räume im neuen Tabalugahaus sollen "ab jetzt mit fröhlichem Lachen und Unbeschwertheit" erfüllt werden. Der Andrang war enorm. Neben zahlreichen Vertretern aus Politik und Wirtschaft kamen Hunderte von Fans aus ganz Deutschland angereist, um ihren Star zu sehen und die Segnung des Neubaus durch Diakon Stefan Reichardt und seiner evangelischen Amtskollegin Ulrika Fries-Wagner mitzuerleben.

Musikalisch untermalt wurde die Feier von der Blaskapelle Hohenpeißenberg. Von den Festrednern bekam Maffay viel Lob für sein Engagement. Maffay gehöre zu den Menschen, "die selbst einen Migrationshintergrund haben und diesen auch leben", betonte die bayerische Sozialministerin Kerstin Schreyer. Wie sich die Landrätin von Weilheim-Schongau, Andrea Jochner-Weiß, erinnerte, waren auf Gut Dietlhofen nach dem Zweiten Weltkrieg Flüchtlinge untergebracht. Sie sei "stolz und froh", dass diese Philosophie fortgeführt werde. Der Geschäftsführer der Maffay-Stiftung, Albert Luppart, nutzte sogleich die Chance, um die Landrätin um Unterstützung zu bitten, dass der Dietlhofener See mit einem Badesteg erschlossen werden darf.

Vor 18 Jahren hat die Peter-Maffay-Stiftung ihr erstes Tabalugahaus auf Mallorca eröffnet. 2010 kamen weitere in Rumänien sowie in Jägersbrunn am Maisinger See hinzu. Mit Gut Dietlhofen wurde nun die vierte Einrichtung eröffnet, in der Kinder und Jugendliche mit Gewalt- oder Drogenerfahrungen, aus zerrütteten Familienverhältnissen, aus Krisengebieten oder Kinder mit geistigen und körperlichen Defiziten in einer ländlichen Umgebung die Möglichkeit haben, ihre traumatischen Erfahrungen aufzuarbeiten. Die neue Einrichtung auf dem knapp 70 Hektar großen ehemaligen Gutshof wird ebenso wie die bestehenden Tabalugahäuser von der Peter-Maffay-Stiftung mit Sitz in Tutzing betreut.

Auf dem Gut ist viel Platz und die jungen Gäste können sich bei Ausflügen, Sport und Wandern erholen. Der Pfaffenwinkel sei nicht nur eine wunderschöne Region, sagt Maffay. Hier ließen sich auch andere ihm wichtige Aspekte umsetzen, wie etwa die Vermittlung eines ökologischen Bewusstseins und die Bedeutung gesunder Ernährung. Auf dem Gutshof wird aktiv biologische Landwirtschaft betrieben. Sogar Bisons gibt es hier, eine von europaweit nur 17 Herden, so der Deutschrocker.

Neu an der Einrichtung auf Gut Dietlhofen ist die Barrierefreiheit und die Zugänglichkeit. Normalerweise werden die Kinder abgeschirmt, damit sie sich erholen können. Das Gut mit seinem Hofladen ist jedoch auch für die Öffentlichkeit zugänglich. "Das ist für die Kinder ein wichtiger Schritt in die Normalität", ist Maffay überzeugt.

Das neue Tabalugahaus ist bereits seit mehreren Wochen in Betrieb. Die sieben Zimmer sind großzügig und hell. Es waren schon sieben Gruppen hier, darunter auch Kinder aus Maffays Heimatland Rumänien. Die vier Tabaluga-Häuser werden pro Jahr von 1300 Kindern besucht, davon werden bis zu 400 auf Gut Dietlhofen erwartet.