4. Juni 2018, 21:48 Uhr Stockenden Verkehr übersehen Krankenwagen kracht auf B 11 in ein Auto

Weil er übersehen hat, dass der Verkehr stockte, ist ein Krankenwagenfahrer am Montagmorgen auf ein Auto an einer Ampel auf der Bundesstraße B 11 gekracht. Der Beifahrer des 50-jährigen Sanitäters und der 57-jährige Autofahrer verletzten sich leicht. Laut Polizei stand der Wagenlenker als erster an der Ampel bei der Kreuzung von B 11 und dem Autobahnzubringer Richtung Wolfratshausen. Er fuhr los und musste kurz darauf wegen Rückstaus wieder bremsen. Das hatte der dahinter fahrende Rettungssanitäter wohl übersehen - und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von 10 000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Autofahrer musste mit einem Schleudertrauma an der Halswirbelsäule in ein Krankenhaus gebracht werden. Mit dem Krankenwagen soll der Rettungssanitäter nach Wolfratshausen gefahren sein. Nach Angaben der Polizei fuhren beide zu ihrem Einsatzstandort zurück. Ein Patient war nicht im Fahrzeug. Bis alle Unfallspuren beseitigt waren, dauerte es im morgendlichen Berufsverkehr etwa zwei Stunden. Mehr als einen Kilometer lang stauten sich die Autos auf der B 11 bis zur Höhe von Gut Buchberg zurück. Auch vom Autobahnzubringer in Richtung Wolfratshausen gab es starke Behinderungen.