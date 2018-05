28. Mai 2018, 21:56 Uhr Statt Festival Ganz in Weiß

Werbekreis und LAW laden zu einem "White Dinner" ein

Von Thomas Kubina, Wolfratshausen

Eigentlich wollte Francois Pasquier 1988 nur eine Gartenparty veranstalten. Aufgrund des viel zu hohen Andrangs verlegte er die Feierlichkeit kurzerhand in den nahegelegenen "Bois de Boulogne", das westlich gelegene Pariser Wald- und Parkgebiet. Daraus wurde ein Programm: Jahr für Jahr finden seither Menschen zusammen und feiern gemeinsam - in weißer Kleidung und an ungewöhnlichen Orten. In diese Orte reiht sich nun auch Wolfratshausen, wenn am Samstag, 30. Juni, der "Werbekreis Einkaufsstadt Wolfratshausen" und der Verein "Lebendige Altstadt Wolfratshausen" (LAW) von 19 Uhr an zu einem "White Dinner" an der alten Floßlände einladen.

Rund 50 Tische und Bänke reihen sich dann am Ufer der Loisach aneinander und bieten Platz für 400 Dinner-Gäste. Weil es dieses Jahr keine Kunstmeile oder das Flussfestival gebe, hätten sich die Initiatoren überlegt, die Lücke mit einem geselligen Abendessen zu schließen. "Diese Veranstaltung ist einfach für alle Generationen", sagt Ingrid Schnaller, Vorsitzende des Werbekreises.

Für eine sinnliche Dinneratmosphäre sorgen nicht nur weiße Tischdecken, sondern auch musikalische Klänge, die den Abend begleiten. Es müssen sich acht Personen zusammenfinden, um einen Tisch mieten zu können, da Plätze nur tischweise vergeben werden. Diese sind nummeriert und werden in der Reihenfolge der eingegangenen Anmeldungen verteilt. Eine halbkreisförmige Anordnung der Sitzgelegenheiten habe den Vorteil, dass die Gäste besser kommunizieren könnten, unabhängig wie viele Tische am Ende gebucht würden, sagt Ernst Gröbmair, Beiratsvorsitzender der LAW.

Da sich die Gäste zu einem "White Dinner" versammeln, wird mottogerecht um weiße Kleidung gebeten. Essen, Trinken und Geschirr müssen außerdem selbst mitgebracht werden. Die Veranstalter appellieren an die Gäste, aus Umweltgründen auf Plastikgeschirr, Pappteller und Pappbecher zu verzichten. Falls es an den Vortagen regnen sollte und der Boden des Floßgeländes zu nass wäre, wird das Dinner am Marienplatz stattfinden. Regnet es am Abend, fällt die Veranstaltung aus. Für die nächsten Jahre seien auch schon weitere "White Dinner" geplant, noch seien die Orte aber geheim.

Tischreservierung mit Namen und Telefonnummer unter info@werbekreis-wolfratshausen.de