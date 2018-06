10. Juni 2018, 22:05 Uhr Stadtbibliothek Penzberg Ausstellung über Heimat und Fremde

Heimat und Fremde: Mit diesem Thema haben sich fünf Schülerinnen in Penzberg beschäftigt, die Erfahrungen mit Flucht und Migration haben. Mit der Kamera, aber auch in Gesprächen setzten sie sich ein halbes Jahr lang mit Fragen auseinander wie "Wo fühle ich mich wohl?", "Wo bin ich gern?", oder auch "Was ist ungewohnt für mich?". Die Ergebnisse ihrer Biografie-Arbeit sind nun in einer Ausstellung in der Stadtbibliothek Penzberg zu sehen. Vernissage ist am Donnerstag, 21. Juni, um 18 Uhr. Die Fotografien und Texte entstanden in einer Werkstatt des Berufsorientierungsprojektes "Passgenau" mit den Leiterinnen Petra Zott-Endres und Melinda Veres vom Zentrum Arche Noah. Dabei wirkten auch Studentinnen und Studenten von der Katholischen Stiftungsfachhochschule Benediktbeuern im Zuge einer Semesterarbeit mit. Unterstützt wurde das Projekt vom Fotografen Ralf Gerard.

Die Vernissage beginnt mit einem einführenden Impuls der Akteure. Die Schülerinnen mit ihren spannenden Lebenserfahrungen erzählen vom Entstehungsprozess ihrer Arbeiten. Die Bilder und ungewohnten Lebensskizzen sollen die Besucher zum Nachdenken, Einfühlen und Verweilen einladen.