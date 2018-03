2. März 2018, 22:03 Uhr Schäftlarner Konzerte Feines Programm

Jubiläumssaison der Schäftlarner Konzerte gibt einen Rück- und Ausblick

Von Reinhard Szyszka, Schäftlarn

Die Reihe ist eine Woche älter als ihr Leiter. Vor genau 50 Jahren veranstaltete Benno Forster ein erstes Konzert in Schäftlarn - ein Kammerkonzert in einem Saal des Klosters, doch von vorneherein mit der Vision einer langfristigen Konzertreihe. Eine Woche nach diesem denkwürdigen Auftakt wurde Benno Forsters Sohn Michael geboren, der heute die Reihe leitet.

Dass die Schäftlarner Konzerte allerdings ein halbes Jahrhundert in Familienbesitz bleiben würden, damit hätte 1968 niemand gerechnet. Und so soll die Jubiläumssaison 2018 als Rückblick auf fünf erfolgreiche Jahrzehnte gestaltet werden - was hervorragend passt, da es ja auch fünf Konzerte sind. Vater und Sohn Forster haben gemeinsam darüber nachgedacht, was es in den vergangenen Jahrzehnten an Höhepunkten gab, und an wen sie sich besonders gerne erinnern. Herausgekommen ist ein Programm, das nicht nur in die Vergangenheit schaut, sondern auch in die Zukunft.

Los geht es am 5. Mai mit einem Konzert unter dem Titel "Goldener Barock". Damit soll an die 70er Jahre erinnert werden, als der Trompeter Maurice André bei den Schäftlarner Konzerten zu Gast war. Auf dem Programm stehen dementsprechend Solowerke für Trompete von Vivaldi, Albinoni und Tartini, aber auch zwei Haydn-Sinfonien. Eine davon, die mit dem Beinamen "Maria Theresia", gehört zum Kühnsten, was Haydn geschrieben hat.

Beim zweiten Konzert am 9. Juni geht die Erinnerung in die 1980er Jahre, und da besonders an den Auftritt des Geigers Wolfgang Schneiderhan. Unter den Motto "Blühendes A-Dur" gibt es zwei besonders markante Werke in dieser Tonart zu hören: Mozarts Violinkonzert - sein größtes - und Mendelssohns Italienische Sinfonie. Als Ausgleich zu so viel Dur dient die Hebriden-Ouvertüre in h-Moll, ebenfalls von Mendelssohn.

Das dritte Konzert am 10. Juli ist Ingo Sinnhofer, dem ehemaligen Konzertmeister der Stuttgarter Staatsoper, gewidmet. Er ist in den 1990er Jahre in Schäftlarn aufgetreten, und zu seiner Ehre gibt es Streichquintette zu hören - "die" Quintette, wie die Veranstalter betonen. Neben dem Mozart-Quintett in g-Moll steht das Quintett von Anton Bruckner auf dem Programm. Wer hier Franz Schubert vermisst: dessen Streichquintett weist eine andere Besetzung auf als die von Mozart und Bruckner.

Bei den beiden letzten Schäftlarner Konzerten 2018 kehrt sich die Chronologie der Erinnerung um. So "erinnert" das vorletzte Konzert am 15. September an die 2010er Jahre und führt in die Zukunft. Das Basler Konzert von Igor Strawinsky steht da auf dem Programm, Musik von Astor Piazzolla, aber auch einige speziell von den Veranstaltern beauftragte Werke, die dort uraufgeführt werden. Alles unter der Überschrift "Einfach Bandoneon".

Das letzte Konzert des Jahres am 13. Oktober schließlich bringt unter dem Motto "Kirche, Orgel und Chor" die Erinnerung an die 2000er Jahre und die große Zeit des Schulchors. Diesmal gibt es nur Musik von Haydn zu hören: neben zwei Orgelkonzerten die Theresienmesse, die Benno Forster vor Jahrzehnten in Schäftlarn aufgenommen und auf MC und LP publiziert hat.

Überflüssig zu sagen, dass die Veranstalter der Schäftlarner Konzerte wieder Musiker ersten Ranges eingeladen haben. Das Orchester setzt sich aus Mitgliedern der drei großen Münchner Sinfonieorchester zusammen, und jedes Mal, wenn ein Dirigent gebraucht wird - und das ist außer am 10. Juli eigentlich immer der Fall -, tritt Michael Forster aufs Podium.

Sein Vater Benno hat ihm vor wenigen Jahren die Leitung übertragen. Und Michael ist fest entschlossen, die Reihe in die Zukunft zu führen. Das Dirigieren macht ihm Spaß, er kommt beim Publikum wie bei den Musikern gut an, und seine Ideen reichen für mindestens 50 weitere Jahre.

Schäftlarner Konzerte 2018: 05.05. / 09.06. / 14.07 / 15.09. / 13.10. Klosterkirche Schäftlarn. Konzertbeginn jeweils 19:00. Abonnements ab 68 Euro zu bestellen per E-Mail unter abo@schaeftlarner-konzerte.de, telefonisch unter 08171/ 43300 oder per Fax unter 08171/433030. Einzelkarten über München Ticket, telefonisch unter 089-54818181 oder an der Abendkasse.