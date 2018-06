14. Juni 2018, 22:12 Uhr Schäden nach Unwetter Überschwemmung in Glentleiten

Museum bleibt in weiten Teilen geöffnet, Aufräumarbeiten laufen

Die Unwetterereignisse der vergangenen Tage haben auch im Freilichtmuseum Glentleiten Spuren hinterlassen.

Mensch und Tier kamen laut einer Pressemitteilung nicht zu Schaden, und an den historischen Gebäuden seien keine größeren Schäden zu verzeichnen. Allerdings wurden die Wege im 40 Hektar großen Museumsgelände stark in Mitleidenschaft gezogen. Das Museum sei in großen Teilen wieder geöffnet, doch laufen die Aufräum- und Ausbesserungsarbeiten vor allem im unteren Geländebereich der Glentleiten derzeit noch auf Hochtouren. Das Museumsteam hofft, am Wochenende weitere Teile für den Besucherverkehr wieder freigeben zu können. Bis zur völligen Freigabe des Geländes gilt ein ermäßigter Eintrittspreis (Erwachsene fünf Euro, Familien zehn Euro).

Erst nach dem Gewitter sei bei einem Rundgang das Ausmaß der Zerstörung sichtbar geworden. Nahezu in alle Keller - sowohl in den historischen Häusern wie auch in den Gebäuden mit Infrastruktur - war Wasser eingedrungen. Besonders hoch stand es im Keller unter der Zollingerhalle aus dem Jahr 1928 und unter dem modernen Zweckbau für die Betriebsfeuerwehr. Die Überflutungen im alten Eingangsgebäude konnten die Museumsmitarbeiter selbst wieder beseitigen, für die beiden oben genannten Keller rückten die Freiwilligen Feuerwehren von Großweil und Murnau an. Das übrige Wasser floss schnell wieder ab, hinterließ jedoch stark zerstörte Wege im Museumsgelände.

Aktuell ist der gesamte Bereich rund um das Eingangsgebäude bis zur Waldkugelbahn inklusive der Sonderausstellungen, des Kramerladens und der Töpferei sowie den Angeboten für Familien wie das "Haus zum Entdecken" oder das "Wagnerhäusl" sowie Glentleitner Wirtschaft & Brauerei zugänglich und in Betrieb. Das neue Eingangsgebäude, das erst im März dieses Jahres in Betrieb gegangen war, hat übrigens seine erste Bewährungsprobe überstanden. Dort blieb trotz des Unwetters alles trocken.