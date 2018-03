2. März 2018, 22:03 Uhr Sankt Andreas Mondschein-Basar

Der Elternbeirat der Kita Sankt Andreas lädt für Samstag, 10. März, zum Mondschein-Basar ein. Er findet von 19 bis 21.30 Uhr in den KiTa-Räumen in Wolfratshausen, Auf der Haid 20, statt. Verkauft werden Frühjahrs- und Sommerbekleidung bis Größe 152, Spielzeug, Bücher, Autositze, Fahrräder und ähnliches. Warenannahme ist am 9. März von 16.30 bis 18 Uhr. Abgeben kann man maximal zwei Kisten pro Verkäufer, maximal vier Paar Schuhe. Die Artikel müssen in sehr gutem Zustand und deutlich gekennzeichnet sein. Zum Barcode-System kann man sich bis 6.März unter mondscheinbasar@web.de anmelden.