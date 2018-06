6. Juni 2018, 21:59 Uhr Sanierung der Bundesstraße Angst vor Verkehrschaos

Die B 472 wird für Monate gesperrt. Die Penzberger befürchten lange Staus in der Stadt. Das Staatliche Bauamt entwarnt

Von Alexandra Vecchiato, Penzberg/Bad Heilbrunn

Pendlerchaos, Albtraum für die Innenstadt - mit großer Sorge erwartet die Stadt Penzberg, welche Auswirkungen die Vollsperrung der Bundesstraße 472 (B 472) von 19. Juni an zwischen Sindelsdorf und Untersteinbach haben wird. Die Freie Fraktion Penzberg bittet daher das städtische Ordnungsamt, nochmals beim Staatlichen Bauamt Weilheim vorstellig zu werden. Keine Chance, kommentiert Johannes Jauß, stellvertretender Leiter des Ordnungsamts. Die Planungshoheit habe das Weilheimer Bauamt inne. Bei Gesprächen im Vorfeld, an denen Penzberg sowie die Gemeinden Bichl und Bad Heilbrunn teilgenommen hätten, seien die Bedenken der Kommunen zwar gehört, aber nicht geteilt worden.

In der Weilheimer Behörde rechnet man nicht mit einem Verkehrskollaps in Penzberg während der viermonatigen Sperrung. Der Verkehr werde frühzeitig über die Bundesautobahn A 95 und die Bundesstraße 11 umgeleitet, sagt Stefan Vogt, Sachgebietsleiter Planung und Bau am Staatlichen Bauamt. Maximal 7000 zusätzliche Fahrzeuge - so die Schätzung - werden während der Sperrung pro Tag durch Penzberg fahren. Das städtische Ordnungsamt hatte von bis zu 15 000 Fahrzeugen mehr am Tag gesprochen. "Wir werden den Verkehr beobachten und sehen, wie sich die Verhältnisse entwickeln", sagt Vogt. Viel verspreche sich das Staatliche Bauamt von einer "Optimierung" der Ampelanlage an der Hauptkreuzung Bahnhof-/Karlstraße. Die Ampel werde leistungsfähiger, betont Vogt. Richtige Verkehrszählungen, wie von Penzberger Seite verbreitet, seien nie in den Gesprächen versprochen worden, stellt Vogt richtig. Das bestätigt auch Jauß.

Die drei Stadträte André Anderl, Jack Eberl und Michael Kühberger zeichnen ein anderes Bild. Mangels Ausweichstrecken würden von Mitte Juni an mehrere Zehntausend Fahrzeuge durch die Penzberger Innenstadt geleitet, was einen Albtraum für Bürger und Geschäfte bedeute. Sie fordern Maßnahmen wie etwa eine verstärkte Präsenz der Polizei, eine Zufahrtssperre für Lastwagen mit mehr als 7,5 Tonnen (Außer Anliegerverkehr) und elektronische Staustreckenanzeigen, die weit vor Penzberg aufgestellt werden sollen. Diese könnten den Verkehrsteilnehmern anzeigen, welche Route noch frei ist und so zur Entlastung Penzbergs beitragen.

Gesetzlich sei es nicht möglich, den Schwerlastverkehr nicht durch Penzberg fahren zu lassen, erklärt Vogt. Erstens sei schwer zu kontrollieren, wann es sich um Anliegerverkehr handle; zweitens seien Karl- und Bahnhofsstraße zwei Staatsstraßen, die den überregionalen Verkehr aufnehmen müssten. "Da sind die Hürden sehr hoch. Man bräuchte sehr gute Argumente für eine Zufahrtssperre." Diese Sicht teilt auch Jauß. LED-Anzeigen mit dem Hinweis auf die Sperrung und Umleitungsstrecken würde das Staatliche Bauamt schon lange vor dem eigentlichen Baubeginn aufstellen. Allerdings fordert die Freie Fraktion nicht nur elektronische Anzeigetafeln, sondern ein intelligentes Stauwarnsystem.

Vogt hebt hervor, dass es keine Alternative zur Vollsperrung gebe. Bei den beiden Brücken über Bahngleis und Loisach seien die Senkungen der Fahrbahn so massiv, dass dort komplett alles neu aufgebaut werden müsse. "Da klafft ein fünf Meter tiefes Loch. Da kann ich nicht mit einer halbseitigen Sperrung arbeiten." Eine Ampelanlage an der B 472 würde die Wartezeiten für die Verkehrsteilnehmer verlängern. Die Folge: Sie würden erst recht Schleichwege suchen, die zu großen Belastungen führen könnten. "Und die Sanierung würde noch länger dauern." Für die Baumaßnahme habe man eine Firma aus der Region gewinnen können, die versprochen habe "richtig ranzuklotzen". Das Bauamt werde peinlich genau darauf achten, dass die Sperrung nicht länger dauere als bis Oktober.