28. Mai 2018, 21:56 Uhr Saison startet Badetage für Senioren

Die Wolfratshauser Seniorenbadetage starten in eine neue Saison. Heuer können sich die Schwimmer am 6. und 20. Juni sowie am 12. und 26. September und am 10. und 24. Oktober auf das Hallenbad in Ascholding freuen. Im Winter gibt es ebenfalls Termine: 7. und 21. November und am 5. und 19. Dezember. Um an das Ziel zu gelangen, stellt die Stadt einen Zubringerbus, der die Badegäste an folgenden Haltestellen abholt: 14.15 Uhr Enzianstraße-Grubigsteinstraße, 14.25 Uhr Moosbauerweg (Seniorenwohnpark), 14.30 Uhr ehemaliges Isar-Kaufhaus, 14.35 Uhr Paradiesweg (AWO-Seniorenzentrum) und 14.40 Uhr Äußere Sauerlacher Straße (ehemaliges Gasthaus "Zur Linde"). Zusätzlich gibt es einen Rücktransfer aus Ascholding um 16.30 Uhr, der die Gäste an die Abfahrtsstellen zurückbringt. Es wird um einen Beitrag in Höhe von drei Euro gebeten, der an den Ascholdinger Bademeister zu zahlen ist. Für Rückfragen steht die Sozialberatungsstelle unter der Rufnummer 214-231 zur Verfügung.