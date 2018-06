17. Juni 2018, 21:51 Uhr Polizeibericht Qualm aus dem Motorraum

Wenn Rauch aus dem Motorraum eines Fahrzeugs aufsteigt, bedeutet dies nichts Gutes. Am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr bemerkte ein 23-jähriger Mann aus Gräfelfing während der Fahrt, dass der Motor seines Autos qualmt. Er stellte geistesgegenwärtig den Pkw an einem Parkplatz am Hans-Urmiller-Ring ab und stieg aus. Ein zufällig anwesender Feuerwehrmann aus Wolfratshausen verständigte die Rettungsleitstelle. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Wolfratshausen löschten den Rauch schnell ab. Ein Brand habe sich somit erst gar nicht entwickeln können, teilt die Polizei mit. Die genaue Schadenhöhe ist nicht bekannt.