27. Mai 2018, 23:02 Uhr Polizeibericht II 78-Jähriger rammt zwei Autos

Ein 78 Jahre alter Wolfratshauser hat am Freitagnachmittag am Blomberg aus Unachtsamkeit zwei Autos gerammt. Fazit: eine Leichtverletzte und 9500 Euro Sachschaden. Laut Polizeibericht war der Mann mit seinem Auto auf der Bundesstraße 472 von Bad Heilbrunn in Richtung Bad Tölz unterwegs, als er auf Höhe des Parkplatzes am Blomberg unaufmerksam wurde und zu weit nach links kam. Dabei streifte er zunächst das entgegenkommende Auto eines 45-jährigen Urlaubers aus Burbach in Nordrhein-Westfalen und anschließend den Pkw einer 54-jährigen Frau aus Penzberg. Am Auto der Urlauber entstand Sachschaden von 5000 Euro, es musste abgeschleppt werden. Die 41-jährige Ehefrau und Beifahrerin wurde leicht verletzt. Die anderen beiden Autos wurden beschädigt (3000 und 1500 Euro), blieben aber fahrbereit.