17. Juni 2018, 21:51 Uhr Polizei sucht Zeugen Aus dem Staub gemacht

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Samstag gegen 18.45 Uhr auf der A 95 zwischen den Anschlussstellen Wolfratshausen und Seeshaupt ereignete. Nach Polizeiangaben prallte der 38-jährige Fahrer eines Maserati-SUV aus dem Bereich Bad Tölz ohne ersichtlichen Grund in die Mittelschutzplanke. Schaden: mindestens 1000 Euro. Der Unfallverursacher meldete den Vorfall erst einen Tag später. Da der Fahrer schon in München negativ aufgefallen war, bittet die Verkehrspolizei Weilheim Zeugen sich unter der Rufnummer 0881/640302 zu melden.