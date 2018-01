1. Januar 2018, 21:46 Uhr Polizei sucht Unfallverursacher Nach Ausweichmanöver an Baum geprallt









Die Polizei sucht nach dem Fahrer eines silbergrauen Mercedes mit Tölzer Kennzeichen. Dem Pressebericht zufolge fuhr dieser am Samstag gegen 15.15 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Kolbing und Wörschhausen so weit links, dass eine 21-jährige Münchnerin mit ihrem Wagen aufs Bankett ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Weil dort Schnee lag, verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen und prallte gegen einen Baum neben der Fahrbahn. Die Münchnerin wurde durch den Unfall leicht verletzt, an ihrem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Der Mercedesfahrer setzte laut Polizei seine Fahrt fort. Zeugen, denen der silbergraue Wagen aufgefallen ist oder die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Geretsried, Telefon 08171/9351-0 zu melden.