6. März 2018, 21:53 Uhr Penzberger Sonderlinie Einkaufsbus fährt nur noch an zwei Tagen

Nach dem Seniorenbeirat hat sich auch der Stadtrat dafür ausgesprochen, den Einkaufsbus nur noch an zwei Tagen die Woche einzusetzen. Die Sonderlinie, die vor allem als Angebot an ältere Penzberger gedacht war, ist erst seit dem Fahrplanwechsel zum 10. Dezember 2017 im Einsatz. Bereits nach zwei Monaten zeigten die Fahrgastzahlen, dass der Einkaufsbus nicht gut angenommen wird. Im Gegensatz zum neuen Stadtbus-Konzept, das gut bei den Nutzern ankommt. In diesem Jahr hat die Stadt schon 48 Jahreskarten verkauft. 2017 waren es elf.

Auf Initiative des Penzberger Seniorenbeirats wurde ein Einkaufsbus für die Bewohner unter anderem aus den Stadtteilen Kirnberg, Steigenberg, Fischhaberstraße und Neue Heimat eingesetzt. Er fährt bislang den Rewe-Einkaufsmarkt sowie das E-Center montags bis freitags zweimal vormittags an. Der Probebetrieb dauert ein halbes Jahr. Wegen der schlechten Auslastung hatte der Seniorenbeirat kürzlich vorgeschlagen, das Angebot von Mitte März 2018 an auf zwei Tage in der Woche zu reduzieren. Noch im Dezember 2017 nutzten im Schnitt zehn Bürger den Einkaufsbus. Im neuen Jahr sank die Anzahl drastisch auf ein bis drei Fahrgäste. Der Stadtrat stimmte in seiner Februar-Sitzung diesem Vorschlag des Seniorenbeirats zu.

Bis einschließlich Freitag, 16. März, fährt der Einkaufsbus noch fahrplanmäßig täglich. Von Montag, 19. März, an ist die Sonderlinie nur noch montags und donnerstags zu den gewohnten Abfahrtszeiten unterwegs. Die geänderten Fahrpläne würden an den Haltestellen zu gegebener Zeit ausgehängt, teilt Ordnungsamtsleiter Peter Holzmann mit, der im Rathaus die Buslinien koordiniert.

Des Weiteren bat Stadtrat Michael Kühberger (Freie Fraktion) darum, dass wenigstens jeweils einmal vormittags und nachmittags der Stadtbus wieder die frühere Haltestelle in Kirnberg anfährt. Seit der Fahrplanumstellung im Dezember 2017 und der Einführung der neuen Ringlinien hält der Bus an der "Penzberger Möbelcentrale". Dort gebe es kein Wartehäuschen. Im Stadtteil Kirnberg wohnten viele ältere Bürger, die neue Haltestelle sei für sie umständlich zu erreichen. Holzmann versprach zu prüfen, ob dies mit der momentanen Vertaktung der Buslinien möglich sei.

SPD-Stadtrat Michael Zöller regte an, statt des eingestellten Nachtbusses nach Bad Tölz einem Sammeltaxi-Service einzurichten. So hätten die Penzberger Jugendlichen wenigstens wieder ein Angebot, dessen Kosten gering seien. Holzmann will dem nachgehen.